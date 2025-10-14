Cómo quitar las manchas amarillas de las remeras y dejarlas como nuevas
Con algunos productos comunes del hogar se pueden dejar las remeras como nuevas, eliminando las incómodas manchas amarillas.
Con el inicio de los días calurosos, todos experimentamos el mismo problema: comienzan a aparecer manchas amarillas en las remeras, especialmente en las blancas a causa de la transpiración, el desodorante o incluso por el contacto con productos de limpieza. Sin embargo, existe un truco casero muy simple para devolverle el blanco original sin gastar de más.
Solo se debe usar un poco de bicarbonato de sodio, vinagre blanco y limón. Estos tres ingredientes son reconocidos por ser blanqueadores naturales pero también por su capacidad para eliminar bacterias que causan el mal olor. Lo mejor es que no dañan las telas y por el contrario, las ayudan a mantener el buen estado por más tiempo.
Te Podría Interesar
Cómo aplicar los tres ingredientes para blanquear
El procedimiento es muy sencillo y no quiere de mucho tiempo. En un recipiente lo suficientemente grande para sumergir las prendas se mezcla dos cucharadas de bicarbonato de sodio, el jugo de medio limón y una tasa de vinagre blanco. Luego con un cepillo suave se pasa la pasta sobre las manchas y se deja actuar unos 20 minutos.
Finalmente, se enguaja la prenda con agua tibia y para que quede con un mejor aroma se procede a lavar la remera como de costumbre, a mano o en el lavarropas.
Otras alternativas para la limpieza de manhcas
Para quienes deseen probar otras técnicas, expertos en limpieza también recomiendan utilizar solamente vinagre y una cuachara de sal mezcladas en agua caliente. Este procedimiento ayuda a aflojar las manchas amarillas persistentes, especialmente en las axilas y el cuello, sin recurrir a productos agresivos.
Una vez más los productos que tenemos en la cocina o en la alacena pueden servirnos para salir de apuros y alargar la vida útil de algunas prendas. Con ingredientes sencillos podemos hacer que las remeras recuperen su aspecto original.