Plantas que elevan tu ánimo y dónde ponerlas para más energía

Tener estas plantas cerca es una forma sencilla de equilibrar emociones y dar vida a cualquier espacio.

Las plantas transforman tu hogar y mejoran tu estado de ánimo porque transmiten calma, frescura y vitalidad, además de purificar el aire. La lavanda es una de las favoritas por su aroma relajante. Colocarla en un dormitorio favorece el descanso y reduce la ansiedad. Tener un pequeño ramo en la mesita de noche marca una diferencia.

Otras plantas que elevan tu ánimo El potos es perfecto para quienes buscan facilidad y buena energía. Crece rápido, llena rincones vacíos y además purifica el aire. Se adapta a distintos ambientes y no exige demasiados cuidados, por lo que se convierte en un aliado para quienes recién comienzan a rodearse de plantas.

Estos son los abonos caseros perfectos para cuidar la planta de lavanda Foto: Shutterstock Estas plantas te dan energía. Foto: Shutterstock La sansevieria, conocida como lengua de suegra, es otra opción resistente y decorativa. Se recomienda para dormitorios u oficinas porque mejora la calidad del aire y aporta una sensación de orden. Sus hojas alargadas y firmes dan un aspecto moderno y elegante, al tiempo que se asocian con la atracción de energía positiva.

El helecho es ideal para aportar frescura. Sus hojas verdes y abundantes ayudan a mantener la humedad, lo que resulta muy agradable en climas secos. Colocado en una sala o en un baño con luz indirecta, transmite vitalidad y conexión con la naturaleza. Su forma frondosa da la impresión de un pequeño bosque en casa.

Tu helecho crecerá fuerte si usas este abono casero. Foto: Shutterstock Helecho. Foto: Shutterstock El anturio o lirio de la paz resalta por sus flores blancas o rojas que aportan serenidad y estilo. Además de su belleza, absorbe toxinas del aire, lo que lo hace un compañero saludable.