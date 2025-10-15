Jardinería: las flores que atraen la prosperidad y el amor al hogar

La jardinería y el diseño de interiores van de la mano. El Feng Shui señala que hay plantas especiales para fortalecer relaciones.

Aunque no lo crean muchas veces la jardinería y el diseño de interiores van de la mano. Hay plantas que además de ser hermosas son poderosas herramientas que influyen en el flujo de energía, según la filosofía china del Feng Shui.

Jardinería: flores abundantes Para el Feng Shui hay flores y plantas que son “imanes” de la fortuna, la abundancia, el amor y la prosperidad. La clave no solo está en la belleza sino también en la ubicación estratégica que tenga cada una.

Una por una Una de las plantas recomendadas por su elegancia es la orquídea. Más allá de su apariencia se la vincula a la perfección y a la prosperidad. Debe estar en el área de trabajo o en la sala.

JARDÍN, PLANTAS, ORQUÍDEAS Jardinería. Orquídeas, belleza y prosperidad. SHUTTERSTOCK Otra planta que tiene vitalidad y energía es el crisantemo. Su flor es una activadora de la alegría, el buen humor y la longevidad. Se asocia con el optimismo y serenidad. Debe estar en espacios de reunión como el comedor. Su presencia trae paz.

Por último, la peonía es un imán para el romance. Se la relaciona con el amor y la fortaleza de los lazos afectivos. Esta planta debe estar en el dormitorio que es el rincón de las relaciones. Ayudará a fortalecer la pareja. También una gran opción es el bambú de la suerte.