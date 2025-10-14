Plantas mágicas que mantienen a los insectos lejos de tu hogar y tu jardín
Con estas tres plantas tendrás un entorno más sano y equilibrado, libre de insectos sin productos químicos.
Las plantas repelen insectos de tu hogar y jardín y lo hacen de forma natural, sin químicos. Albahaca, menta y caléndula son ejemplos de cómo la naturaleza ofrece soluciones prácticas. Sus aromas intensos confunden a los insectos y los mantienen lejos.
Estas plantas alejan los insectos
La albahaca espanta mosquitos y moscas, creando una barrera invisible alrededor de las ventanas. Tener una maceta con albahaca cerca de los lugares donde se preparan alimentos no solo es útil, también aporta frescura a cada rincón donde la pongas.
Te Podría Interesar
La menta es otro aliado imprescindible. Su olor fresco resulta agradable para las personas, pero molesto para hormigas, pulgones y mosquitos. Además de tenerla en macetas, las hojas pueden aprovecharse en infusiones que sirven como repelente líquido para proteger plantas más delicadas. Es un recurso sencillo y al mismo tiempo muy efectivo contra las plagas.
La caléndula, con sus flores anaranjadas, alegra cualquier jardín y protege de visitantes indeseados. Gusanos, nematodos e insectos voladores se alejan de los cultivos si se planta cerca de hortalizas. Su aspecto colorido convierte la protección en un espectáculo visual, ya que combina belleza y utilidad en un solo gesto, logrando que el jardín se sienta más vivo.