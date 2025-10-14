Plantas mágicas que mantienen a los insectos lejos de tu hogar y tu jardín

Con estas tres plantas tendrás un entorno más sano y equilibrado, libre de insectos sin productos químicos.

Las plantas repelen insectos de tu hogar y jardín y lo hacen de forma natural, sin químicos. Albahaca, menta y caléndula son ejemplos de cómo la naturaleza ofrece soluciones prácticas. Sus aromas intensos confunden a los insectos y los mantienen lejos.

Estas plantas alejan los insectos La albahaca espanta mosquitos y moscas, creando una barrera invisible alrededor de las ventanas. Tener una maceta con albahaca cerca de los lugares donde se preparan alimentos no solo es útil, también aporta frescura a cada rincón donde la pongas.

albahaca Una aliada para el organismo. Foto: Shutterstock Plantas como la albahaca alejan los insectos. Foto: Shutterstock La menta es otro aliado imprescindible. Su olor fresco resulta agradable para las personas, pero molesto para hormigas, pulgones y mosquitos. Además de tenerla en macetas, las hojas pueden aprovecharse en infusiones que sirven como repelente líquido para proteger plantas más delicadas. Es un recurso sencillo y al mismo tiempo muy efectivo contra las plagas.