Mascotas: los motivos que llevan a tu perro a aullar

El aullido en los perros tiene múltiples significados. Los expertos explican qué hay detrás de este comportamiento que sorprende a muchos dueños de mascotas.

Los expertos explican que las mascotas pueden aullar por soledad, ansiedad o simplemente para llamar la atención. Foto: Shutterstock

Los perros tienen formas particulares de comunicarse con sus dueños. Estas mascotas dicen mucho con el movimiento de cola, ladridos y también aullidos. Sin embargo, cuando comienzan a aullar, no siempre es fácil entender por qué lo hace. Según especialistas en comportamiento animal, este sonido tiene raíces profundas en su instinto.

Según la página de Purina, este es un instinto para llamar a sus compañeros, pero también para defenderse o cazar " como lo hicieron sus ancestros hace siglos".

Aullido: un instinto heredado de los lobos El aullido es una de las formas más antiguas de comunicación canina. Proviene directamente de sus antepasados, los lobos, que lo usaban para localizar a otros miembros de la manada o marcar territorio.

En los perros domésticos, ese instinto persiste, aunque ahora pueden aullar para llamar la atención de su dueño, responder a un sonido agudo o simplemente expresar excitación.

shutterstock_2247554241 El aullido es una forma ancestral de comunicación que los perros heredaron de los lobos. Foto: Shutterstock Aullidos por soledad o ansiedad Otro de los motivos más comunes detrás de un perro que aúlla es la ansiedad por separación. Cuando se queda solo o siente que su dueño está por salir, el perro puede emitir aullidos como forma de pedir compañía o expresar estrés. En estos casos, los expertos recomiendan no retarlo, sino ofrecerle rutinas, juguetes o compañía gradual para reducir la ansiedad.