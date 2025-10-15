Mascotas: los motivos que llevan a tu perro a aullar
El aullido en los perros tiene múltiples significados. Los expertos explican qué hay detrás de este comportamiento que sorprende a muchos dueños de mascotas.
Los perros tienen formas particulares de comunicarse con sus dueños. Estas mascotas dicen mucho con el movimiento de cola, ladridos y también aullidos. Sin embargo, cuando comienzan a aullar, no siempre es fácil entender por qué lo hace. Según especialistas en comportamiento animal, este sonido tiene raíces profundas en su instinto.
Según la página de Purina, este es un instinto para llamar a sus compañeros, pero también para defenderse o cazar " como lo hicieron sus ancestros hace siglos".
Aullido: un instinto heredado de los lobos
El aullido es una de las formas más antiguas de comunicación canina. Proviene directamente de sus antepasados, los lobos, que lo usaban para localizar a otros miembros de la manada o marcar territorio.
En los perros domésticos, ese instinto persiste, aunque ahora pueden aullar para llamar la atención de su dueño, responder a un sonido agudo o simplemente expresar excitación.
Aullidos por soledad o ansiedad
Otro de los motivos más comunes detrás de un perro que aúlla es la ansiedad por separación. Cuando se queda solo o siente que su dueño está por salir, el perro puede emitir aullidos como forma de pedir compañía o expresar estrés. En estos casos, los expertos recomiendan no retarlo, sino ofrecerle rutinas, juguetes o compañía gradual para reducir la ansiedad.
Reacción a sonidos y estímulos
Otro de los factores frecuentes son los sonidos fuertes o prolongados. Sirenas, música, instrumentos agudos o incluso una voz humana sostenida pueden activar su instinto de respuesta. No se trata de dolor ni molestia: simplemente es una manera de “unirse al coro” o responder a lo que su oído percibe como otro aullido.
Comunicación o atención
Algunos perros aprenden que aullar les consigue atención. Si notan que su dueño reacciona, repiten la conducta. Por eso, los especialistas sugieren observar el contexto: si el perro aúlla cada vez que su dueño lo mira o le habla, probablemente esté buscando interacción.