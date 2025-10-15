Netflix estrena un romance dulce y peculiar que promete conquistar corazones

En 2025, Netflix nos ha dado grandes producciones para maratonear y octubre no es la excepción. La plataforma de streaming estrena este 16 una serie que ya está dando que hablar y que promete conquistar corazones con una historia de amor atípica.

Un romance dulce y peculiar en Netflix Hablamos de Románticos Anónimos, una adaptación japonesa-coreana de la exitosa película franco-belga Románticos Anónimos (2010). La trama sigue a Hana Lee (Han Hyo-joo), una talentosa chocolatera que sufre de escopofobia, una condición que le impide mantener contacto visual con otros. Su vida da un giro cuando comienza a trabajar en una chocolatería y conoce a Fujiwara Sosuke (Shun Oguri), un heredero que padece misofobia, un miedo paralizante a los gérmenes. A pesar de sus limitaciones, entre ellos surge una conexión especial que desafía sus miedos y prejuicios.

La serie se compone de 8 episodios que combinan romance, comedia y drama, permitiendo explorar con detalle la evolución de los personajes y la relación que va surgiendo entre ellos. Cada capítulo ofrece momentos emotivos y situaciones entrañables, ideales para maratonear durante el fin de semana o en las noches de otoño.

Un elenco destacado La serie cuenta con la participación de reconocidos actores como Shun Oguri (Crows Zero, Hana Yori Dango), Han Hyo-joo (W, Cold Eyes) y Yuri Nakamura (The Emperor's Cook). Su química en pantalla y sus interpretaciones han sido elogiadas por la crítica, quienes destacan la profundidad emocional de sus personajes y la forma en que transmiten la vulnerabilidad y ternura de la historia.