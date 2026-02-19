¿Para qué sirven los huecos en las patas del enchufe? El truco de seguridad que pocos conocen.

Muchas veces al conectar un electrodoméstico las personas habrán notado dos pequeños orificios circulares en las puntas metálicas del enchufe . La mayoría piensa que es un detalle estético, pero no es así. Hay toda una ingeniería detrás de esto.

Los entendidos del tema señalan que esos agujeros son una pieza clave de ingeniería que ha sobrevivido más de un siglo por razones de eficiencia y seguridad .

El diseño se remonta a 1904 y fue concebido por Harvey Hubbell II, que patentó el sistema. Lo que comenzó como una solución mecánica simple, hoy es un estándar fundamental en gran parte de América y Japón.

La función principal de esos agujeros es actuar como un mecanismo de sujeción. Dentro de los tomacorrientes modernos hay pequeñas protuberancias metálicas con resortes. Al introducir el enchufe esas salientes encajan perfectamente en los agujeros de la clavija.

Eso permite generar una presión extra que evita que el cable se desconecte ante un tirón accidental. De esa manera se protegen los equipos electrónicos sensibles de microcortes de energía que podrían dañarlos.

agujero El secreto de los enchufes.

Más allá del uso en el hogar, estos orificios son vitales durante el proceso industrial; permiten que las máquinas sujeten firmemente las piezas metálicas mientras se inyecta el plástico en el cuerpo del enchufe. Además, facilitan el testeo automatizado y el sellado de fábrica.

Aunque no es su uso más frecuente, el diseño permite implementar medidas de seguridad adicionales. Al ser orificios pasantes, se pueden colocar pequeños candados o precintos a través de ellos. Esto impide que la clavija pueda insertarse en un tomacorriente, funcionando como un bloqueo de seguridad para evitar que niños o personas no autorizadas utilicen ciertos aparatos peligrosos.