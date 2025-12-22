Adiós enchufe: la tendencia que no necesita obra, se instala en minutos y se adapta a cualquier lugar

La tendencia está conquistando España por su practicidad y estética minimalista, sin disminuir la seguridad.

El enchufe que todos conocemos requiere de obra en paredes y pisos, pero ha llegado una nueva tendencia que se olvida de las perforaciones y es sencilla de instalar. La tecnología modular se propone ser la nueva protagonista ya que no genera polvo durante su colocación, oculta todos los cables y puedes conectar más de un dispositivo.

El sistema modular te permite colocar enchufes en paredes, techos o vigas y funciona con un sistema flexible que se adapta a cualquier necesidad. La mayoría se fija con adhesivos de alta resistencia, aunque algunos incluyen pequeños tornillos aptos para cualquier superficie. Y lo mejor es que puedes cambiarlo de lugar solo despegándolo.

VBAPHLX3WJGF5J3DNAYUWOI62A La tendencia que pisa fuerte en Europa y llega a Argentina. Archivo. Todo sobre esta tendencia Los enchufes modulares están diseñados con protección infantil y sistemas de apagado automático con el objetivo de reducir el riesgo por accidentes eléctricos y alargar la vida útil del dispositivo. Además, algunos modelos incluyen puertos USB, puertos de carga rápida e interruptores inalámbricos que puedes controlar desde un móvil.

Estos enchufes apuestan por la practicidad, pero también por la estética del hogar ya que ofrecen acabados neutros, metálicos o mate, que se integran con cualquier ambiente antiguo o moderno. Y su diseño hace que todos los cables queden ocultos en canaletas para mantener el hogar ordenado.