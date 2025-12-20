Este año el protagonismo no lo tendrá el mantel, sino la decoración de la mesa. Todos los detalles para estar a la moda en estas fiestas.

Se despide el mantel estampado para Navidad: la tendencia que privilegia la simplicidad y es elegante

Hay una nueva forma de ambientar la mesa para Navidad. El clásico mantel estampado con renos y de color rojo o verde queda obsoleto porque una tendencia minimalista se adueña de la decoración. Ahora se prioriza la sobriedad y tonos claros para transmitir armonía y una sensación de orden y limpieza.

La tendencia privilegia el azul, sobre todo el azul petróleo. El tono refleja un estilo elegante que se adapta a cualquier lugar del hogar y resalta algunos materiales como madera clara, aunque también armoniza con detalles transparentes. El azul petróleo se puede combinar con detalles plateados y dorados, colores típicos de la Navidad.

¿Cómo combinar esta mesa? En cuanto a vajilla, se recomienda utilizar una de colores claros para generar contraste y luminosidad. Los cubiertos de tonos cálidos pueden acompañar a la perfección. Pero si se opta por color en estos elementos, es clave mantener las servilletas de colores claros para equilibrar la mesa.

Una de las ventajas de este color es que se puede usar en cualquier ocasión del año. Al no contar con un estampado temático y ser de color azul, queda disponible para otros eventos formales e informales, como fiestas de cumpleaños, reuniones con amigos o noches de juegos en casa.