Viajar solo y sin pareja: la tendencia que explota entre los argentinos para el 2026

Parece que la idea de armar una valija gigante para desaparecer quince días en una playa tranquila está pasando de moda. Según las últimas proyecciones de Airbnb para el 2026 , la forma de viajar que entendemos está cambiando de raíz.

Los grandes responsables de este giro son los jóvenes de la Generación Z , quienes no ven el viaje como un descanso, sino como una descarga de adrenalina pura. Para ellos, la consigna es clara: mejor un viaje corto e intenso que uno largo y aburrido.

Esta nueva camada de viajeros está obsesionada con exprimir cada segundo. Ya no buscan "desconectarse", sino conectarse con la vibración urbana. Cambiaron los pueblitos costeros por ciudades llenas de museos, movida nocturna y gastronomía exótica. La tendencia se inclina hacia escapadas internacionales de apenas uno o dos días, influenciadas por los retos virales de las redes sociales que muestran cómo conocer un destino en tiempo récord.

En nuestro país, los números son realmente impactantes. Las búsquedas de argentinos para realizar estos viajes "relámpago" al exterior subieron más de un 150% pensando en 2026. La cercanía y la buena conectividad aérea hacen que lugares como Búzios, Río de Janeiro o Florianópolis sean los favoritos. La lógica es simple: si tenés un fin de semana libre, ¿por qué no pasarlo en Brasil?

Esta mentalidad de aprovechar los feriados o huecos en la agenda para cruzar la frontera por solo 48 horas refleja a un turista que valora más la colección de experiencias que el confort de un hotel all inclusive. El objetivo es llegar, vivir la ciudad a fondo y volver a casa con la sensación de haber tenido una verdadera aventura.

Airbnb - Tendencias 2025

Viajar para aprender y no solo para mirar

Pero ojo, que sea un viaje corto, no significa que sea superficial. El 2026 será el año en el que los turistas dejen de tachar monumentos de una lista para involucrarse de verdad con el lugar. Las reservas de experiencias auténticas están en su punto más alto. Ya no alcanza con ver una iglesia o una plaza famosa; ahora el viajero quiere tomar una clase de cocina local, meterse en los talleres de artistas del barrio o caminar por senderos naturales poco conocidos.

Un ejemplo perfecto de esto sucede en Buenos Aires. Una de las actividades más buscadas para los próximos meses es "Sé curioso en Buenos Aires", una propuesta que invita a mirar la ciudad desde una perspectiva antropológica. Esto nos dice mucho sobre el turista moderno: es alguien curioso, que quiere entender por qué la gente vive como vive y qué historia hay detrás de cada esquina.

La mochila al hombro y la pareja en casa

Quizás el dato más llamativo de este informe sea el crecimiento de los viajes en solitario. Cada vez más personas deciden dejar a sus parejas o amigos en casa para aventurarse solas por el mundo. Es una búsqueda de libertad total, donde nadie tiene que ponerse de acuerdo sobre qué comer o a qué hora levantarse.

Río de Janeiro se ha convertido en el imán principal para estos aventureros argentinos solitarios. Las reservas para viajar solo a esta ciudad brasileña se dispararon un 200%. Este cambio revela a un viajero mucho más independiente y seguro de sí mismo, que prioriza su propio crecimiento personal y su ritmo antes que el compromiso social de viajar acompañado. El 2026 nos encontrará, definitivamente, redescubriendo el mundo bajo nuestras propias reglas.