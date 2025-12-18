Limpieza: el truco infalible para quitar las manchas amarillas de la ropa blanca

Es posible quitar las manchas amarillas de las axilas con la limpieza correcta usando bicarbonato de sodio y agua oxigenada.

El uso de desodorantes, el sudor y el paso del tiempo terminan arruinando la ropa blanca con aureolas y manchas amarillas que son difíciles de sacar. Los expertos en limpieza revelaron una fórmula con ingredientes caseros que es muy prometedora.

Limpieza de ropa blanca Las peores manchas se ubican en las axilas que se van poniendo amarillentas. Esto ocurre por la reacción química entre los minerales del sudor y los componentes del desodorante. Pero por suerte existe una solución biodegradable que además es económica y muy eficaz.

Este truco es vital para eliminar las molestas manchas amarillas de la ropa blanca Foto: Shutterstock Limpieza. Este truco es vital para eliminar las molestas manchas amarillas de la ropa blanca Foto: Shutterstock Para combatir este problema, se recomienda la preparación de una pasta de limpieza quitamanchas que combina agentes blanqueadores y desengrasantes. Para eso se necesitan tres cucharadas de bicarbonato de sodio, tres cucharadas de agua oxigenada y una cucharada de jabón lavavajillas. A eso se le añade el zumo de un limón fresco.

El secreto de este truco de limpieza reside en el modo de uso de estos ingredientes. Se mezclan hasta obtener una pasta consistente y homogénea. Luego se aplica sobre la zona afectada y se deja actuar unos minutos antes de introducir la prenda a la lavadora.

Con este método de limpieza, prolongar la vida útil de la ropa blanca ya no requiere de procesos costosos, sino de un poco de química doméstica aplicada correctamente.