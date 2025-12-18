Jardinería: las plantas para regalar en Año Nuevo que atraen la prosperidad

En el mundo de la jardinería los entendidos del tema recomiendan regalar algunas plantas para tener abundancia en el 2026.

Falta poco para fin de año y los amantes de la jardinería tienen consejos para regalar plantas que, según el Feng Shui, atraen la prosperidad y la abundancia al hogar. Existen especies que sirven para tener armonía en el 2026.

Jardinería y prosperidad Este nuevo año la tendencia se inclina a regalos que tengan un propósito y en este caso las plantas se posicionan como las protagonistas indiscutidas. No se trata solamente de elementos decorativos, sino que se las considera portadoras de energía, símbolos de resiliencia y catalizadoras de buenos deseos.

bambu Jardinería. El bambú de la suerte tiene su encanto. Una opción para regalar es la planta del dinero para quienes necesitan fortalecer sus finanzas. La tradición señala que el flujo de la fortuna se multiplica para quien tiene el gesto de regalarla y para el que la recibe. Es ideal para el interior del hogar y de fácil cuidado.

Otra opción es el árbol de jade que en el mundo de la jardinería es sinónimo de crecimiento y de estabilidad. Las hojas carnosas representan la riqueza y es el regalo predilecto para los que se embarcan en nuevos proyectos laborales o emprendimientos personales.

También para tener un año libre de estrés se puede regalar un romero o una lavanda. Las dos plantas son purificadoras y sirven para suavizar las tensiones. Por su parte, las orquídeas y el bambú de la suerte son símbolo de abundancia y energía positiva.