Para qué sirve el pompón de los gorros de invierno: el origen militar que pocos conocen

Una prenda para el invierno cargada de historia y que hoy ocupa un lugar en todos los guardarropas.

Cuando llegan las bajas temperaturas, sacamos todos nuestros abrigos para evitar pasar frío. Entre ellos, se encuentra el gorro de lana y que en muchas ocasiones incluye un pompón en el centro. Este detalle no es algo estético, sino que tiene una larga historia pero que muchos desconocen.

El pompón en el gorro de invierno tuvo una evolución única. Aunque varias culturas registran accesorios similares, el antepasado más antiguo es una estatuilla del siglo XI que representa al dios Freyr usando un casco con un bulto en la parte superior. En las comunidades vikingas, los gorros tejidos lo tenían porque ayudaba a mantener las costuras unidas.

Pero la historia más popular sobre el pompón se remonta a la marina francesa del siglo XIX. En ese entonces, los barcos de guerra tenían techos y pasillos bajos, y los marineros solían golpearse constantemente con ellos. Para amortiguar el golpe, se añadió un pompón rojo y suave.

Sin embargo, este gorro pasó del uniforme militar al armario de todo el mundo en dos etapas. La primera fue durante la Gran Depresión de 1930, cuando fabricaban gorros añadían pompones creados con restos de lana. Rápidamente se convirtió en una forma económica de decorar la ropa sin gastar de más.