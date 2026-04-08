Para el Mundial 2026: las cadenas de supermercados que liquidan televisores por menos de $200 mil

Falta poco para el Mundial 2026 de fútbol y las cadenas de supermercados del país lanzaron una fuerte ofensiva comercial con descuentos en televisores que rozan el 32% y planes de hasta 18 cuotas. Imperdible para ver los partidos.

Se trata de Carrefour , Jumbo y ChangoMás que además de las rebajas, tienen buenas alianzas bancarias para captar a los compradores. Desde aquellos que buscan un televisor básico para la cocina como para los que quieren un cine de 100 pulgadas en el living.

Las mejores ofertas para comprar un televisor para el mundial.

Este supermercado tiene las rebajas más llamativas con un 32% de ahorro en modelos seleccionados y su fuerte es la financiación a través de Mi Carrefour Crédito. En este caso predominan las 12 cuotas sin interés con su tarjeta propia, aunque también reciben Visa en planes fijos.

En el caso del grupo Cencosud el descuento ronda el 10%, pero es imbatible el plazo de pago con el Banco Galicia. Con esa entidad hay financiación hasta en 18 cuotas y beneficios extra usando la billetera CPay.

Samsung y LG dominan su catálogo con tecnología de Inteligencia Artificial (ThinQ AI).

Ofertas clave: Samsung Crystal UHD de 75" a $2.069.999 y Philco 4K de 50" con un 15% OFF a $611.999.

ChangoMás

La cadena se enfoca en usuarios que buscan calidad de imagen superior con importantes descuentos en modelos Philips y la competitiva línea TCL. La financiación es hasta 12 cuotas sin interés con Visa, Master y Naranja.

Liquidación: Philips QLED 55" con Ambilight a $829.999 (Un masivo 25% de descuento que baja el precio en $270.000).

Relación Precio-Calidad: TCL QLED de 75" a $1.799.999, desafiando a las marcas tradicionales.

Fútbol para que vuelva la ilusión