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Papas, espinacas y huevo: la tortilla fácil que pide un lugar en tu mesa

Incorporar espinacas a tu dieta es sencillo con esta jugosa tortilla de papas, ideal como plato principal, para llevar o para tener lista durante la semana.

Candela Spann

Si tenés papas y espinacas, prepará esta tortilla: queda espectacular

Si tenés papas y espinacas, prepará esta tortilla: queda espectacular

Imagen creada por IA - MDZ

Esta tortilla de papas y espinacas es una de esas recetas caseras que resuelven una comida con pocos ingredientes y mucho sabor. La combinación de papa tierna, espinaca y huevo da como resultado una tortilla jugosa, nutritiva y perfecta para disfrutar tanto caliente como fría. ¡Manos a la obra!

En la cocina cotidiana, esta tortilla también es una excelente manera de incorporar espinacas a las comidas sin complicarse demasiado. Se puede servir como plato principal acompañada de una ensalada, cortar en porciones para llevar o incluso preparar con anticipación para tener una comida casera lista durante la semana.

FICHA

Tiempo de cocción
25 minutos
Tiempo de pasos
15 minutos
Tiempo total de preparación
40 minutos
Modo de cocción
Sartén
Dificultad
fácil
Tipo de cocina
Española casera

Ingredientes

  • 600 gr de papas 600 gr de papas
  • 200 gr de espinacas frescas 200 gr de espinacas frescas
  • 5 huevos 5 huevos
  • 1 cebolla mediana 1 cebolla mediana
  • 3 cucharadas de aceite 3 cucharadas de aceite
  • Sal y pimienta, a gusto Sal y pimienta, a gusto
  • ½ cucharadita de orégano, opcional ½ cucharadita de orégano, opcional
  • 50 gr de queso rallado, opcional 50 gr de queso rallado, opcional
Pasos
  • Prepará las papas: pelalas y cortalas en cubos o láminas finas y parejas. Cortá la cebolla en pluma.
  • Cociná las papas: calentá el aceite en una sartén amplia y agregá las papas junto con la cebolla. Cociná a fuego medio-bajo durante 15 minutos, revolviendo cada tanto, hasta que estén bien tiernas.
  • Cociná las espinacas: incorporá las espinacas y cociná durante 2 o 3 minutos, hasta que reduzcan. Si largan líquido, escurrilas muy bien.
  • Prepará los huevos: en un bowl grande batí los huevos con sal, pimienta y orégano. Si querés una tortilla más sabrosa, agregá el queso rallado.
  • Uní todo: incorporá las papas, la cebolla y las espinacas a los huevos. Mezclá suavemente para no romper demasiado las papas.
  • El gran secreto de esta receta: dejá reposar la mezcla durante 5 minutos antes de cocinarla. Esto permite que el huevo impregne bien las papas y la tortilla quede más compacta y sabrosa.
  • Cociná la tortilla: colocá la mezcla en una sartén antiadherente ligeramente aceitada. Cociná a fuego medio-bajo durante 5 a 7 minutos, hasta que los bordes estén firmes.
  • Dala vuelta: ayudate con un plato grande y volvé a colocar la tortilla en la sartén. Cociná otros 4 o 5 minutos, según qué tan jugosa te guste.
  • Dejá reposar: apagá el fuego y esperá 5 minutos antes de cortarla para que mantenga mejor su forma.

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