Papas, espinacas y huevo: la tortilla fácil que pide un lugar en tu mesa
Incorporar espinacas a tu dieta es sencillo con esta jugosa tortilla de papas, ideal como plato principal, para llevar o para tener lista durante la semana.
Esta tortilla de papas y espinacas es una de esas recetas caseras que resuelven una comida con pocos ingredientes y mucho sabor. La combinación de papa tierna, espinaca y huevo da como resultado una tortilla jugosa, nutritiva y perfecta para disfrutar tanto caliente como fría. ¡Manos a la obra!
En la cocina cotidiana, esta tortilla también es una excelente manera de incorporar espinacas a las comidas sin complicarse demasiado. Se puede servir como plato principal acompañada de una ensalada, cortar en porciones para llevar o incluso preparar con anticipación para tener una comida casera lista durante la semana.
FICHA
Ingredientes
- 600 gr de papas
- 200 gr de espinacas frescas
- 5 huevos
- 1 cebolla mediana
- 3 cucharadas de aceite
- Sal y pimienta, a gusto
- ½ cucharadita de orégano, opcional
- 50 gr de queso rallado, opcional
- Prepará las papas: pelalas y cortalas en cubos o láminas finas y parejas. Cortá la cebolla en pluma.
- Cociná las papas: calentá el aceite en una sartén amplia y agregá las papas junto con la cebolla. Cociná a fuego medio-bajo durante 15 minutos, revolviendo cada tanto, hasta que estén bien tiernas.
- Cociná las espinacas: incorporá las espinacas y cociná durante 2 o 3 minutos, hasta que reduzcan. Si largan líquido, escurrilas muy bien.
- Prepará los huevos: en un bowl grande batí los huevos con sal, pimienta y orégano. Si querés una tortilla más sabrosa, agregá el queso rallado.
- Uní todo: incorporá las papas, la cebolla y las espinacas a los huevos. Mezclá suavemente para no romper demasiado las papas.
- El gran secreto de esta receta: dejá reposar la mezcla durante 5 minutos antes de cocinarla. Esto permite que el huevo impregne bien las papas y la tortilla quede más compacta y sabrosa.
- Cociná la tortilla: colocá la mezcla en una sartén antiadherente ligeramente aceitada. Cociná a fuego medio-bajo durante 5 a 7 minutos, hasta que los bordes estén firmes.
- Dala vuelta: ayudate con un plato grande y volvé a colocar la tortilla en la sartén. Cociná otros 4 o 5 minutos, según qué tan jugosa te guste.
- Dejá reposar: apagá el fuego y esperá 5 minutos antes de cortarla para que mantenga mejor su forma.