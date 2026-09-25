Papas, espinacas y huevo: la tortilla fácil que pide un lugar en tu mesa

Pasos

Prepará las papas: pelalas y cortalas en cubos o láminas finas y parejas. Cortá la cebolla en pluma.

Cociná las papas: calentá el aceite en una sartén amplia y agregá las papas junto con la cebolla. Cociná a fuego medio-bajo durante 15 minutos, revolviendo cada tanto, hasta que estén bien tiernas.

Cociná las espinacas: incorporá las espinacas y cociná durante 2 o 3 minutos, hasta que reduzcan. Si largan líquido, escurrilas muy bien.

Prepará los huevos: en un bowl grande batí los huevos con sal, pimienta y orégano. Si querés una tortilla más sabrosa, agregá el queso rallado.

Uní todo: incorporá las papas, la cebolla y las espinacas a los huevos. Mezclá suavemente para no romper demasiado las papas.

El gran secreto de esta receta: dejá reposar la mezcla durante 5 minutos antes de cocinarla. Esto permite que el huevo impregne bien las papas y la tortilla quede más compacta y sabrosa.

Cociná la tortilla: colocá la mezcla en una sartén antiadherente ligeramente aceitada. Cociná a fuego medio-bajo durante 5 a 7 minutos, hasta que los bordes estén firmes.

Dala vuelta: ayudate con un plato grande y volvé a colocar la tortilla en la sartén. Cociná otros 4 o 5 minutos, según qué tan jugosa te guste.