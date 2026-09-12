Papas aplastadas con crema de queso y panceta crispy, perfectas como plato o guarnición
Papas aplastadas con crema de queso y panceta crocante: una receta fácil, abundante y llena de sabor para compartir en casa.
Las papas aplastadas con crema de queso y panceta crocante son una de las recetas más tentadoras para transformar un ingrediente simple en un plato dorado, cremoso y lleno de sabor. La combinación de papas tiernas, queso fundido y panceta crocante resulta irresistible.
Son ideales como guarnición, entrada o plato principal acompañado de una ensalada. En la cocina, se pueden preparar con papas pequeñas y servir bien calientes, para disfrutar del contraste entre lo crocante y lo cremoso. ¡Manos a la obra!
FICHA
Tiempo de cocción
40 minutos
Tiempo de pasos
15 minutos
Tiempo total de preparación
55 minutos
Modo de cocción
Olla, sartén y horno
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Casera
Ingredientes
- 800 g de papas pequeñas
- 150 g de panceta
- 200 g de queso crema
- 100 g de mozzarella
- 2 cucharadas de leche
- 1 cucharada de aceite
- Sal y pimienta, cantidad necesaria
- Ciboulette o perejil picado, opcional
Pasos
- Lavar las papas y hervirlas en abundante agua con sal durante 15 a 20 minutos, hasta que estén tiernas, pero sin que se desarmen.
- Colocar las papas sobre una placa aceitada y aplastarlas suavemente con la base de un vaso o una espátula. Rociar con el aceite y condimentar con sal y pimienta.
- Hornear a 220 °C durante 20 minutos, hasta que los bordes estén dorados y crocantes. Mientras tanto, cocinar la panceta en una sartén hasta que quede bien dorada. Escurrir y picar.
- Mezclar el queso crema con la leche y la mozzarella rallada. Calentar suavemente hasta obtener una crema de queso homogénea.
- Servir las papas calientes con la crema de queso por encima y terminar con la panceta crocante y el ciboulette o perejil picado.