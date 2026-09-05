Papas rellenas de brócoli y queso, una receta lista con solo 5 ingredientes
Prepará estas deliciosas papas rellenas de brócoli y queso con solo cinco ingredientes: una receta fácil, económica y deliciosa ya.
Las papas rellenas de brócoli y queso son una de las recetas más fáciles para transformar ingredientes simples en un plato abundante, sabroso y reconfortante. La papa aporta una base cremosa, mientras que el brócoli y el queso forman un relleno suave y gratinado.
Con pocos ingredientes y pasos sencillos, esta preparación es ideal para el almuerzo o la cena. En la cocina, se puede servir como plato principal acompañado de una ensalada o como guarnición.
FICHA
Tiempo de cocción
45 minutos
Tiempo de pasos
15 minutos
Tiempo total de preparación
60 minutos
Modo de cocción
Horno
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Casera
Ingredientes
- 4 papas grandes
- 1 brócoli mediano
- 200 g de queso cremoso o mozzarella
- 2 cucharadas de queso rallado
- 1 cucharada de aceite
Pasos
- Lavar las papas, pincharlas con un tenedor y cocinarlas en horno a 200 °C durante 35 a 40 minutos, hasta que estén tiernas.
- Separar las flores del brócoli y hervirlas durante 5 minutos. Escurrir y picar en trozos pequeños.
- Cortar las papas al medio y retirar parte de la pulpa con una cuchara, dejando suficiente papa junto a la cáscara para que mantengan su forma.
- Mezclar la pulpa de papa con el brócoli y el queso cremoso. Rellenar las papas y colocarlas en una fuente aceitada.
- Espolvorear con queso rallado y hornear durante 10 minutos más, hasta que el queso esté derretido y dorado.