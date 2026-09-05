Papas rellenas de brócoli y queso, una receta lista con solo 5 ingredientes

Pasos

Lavar las papas, pincharlas con un tenedor y cocinarlas en horno a 200 °C durante 35 a 40 minutos, hasta que estén tiernas.

Separar las flores del brócoli y hervirlas durante 5 minutos. Escurrir y picar en trozos pequeños.

Cortar las papas al medio y retirar parte de la pulpa con una cuchara, dejando suficiente papa junto a la cáscara para que mantengan su forma.

Mezclar la pulpa de papa con el brócoli y el queso cremoso. Rellenar las papas y colocarlas en una fuente aceitada.