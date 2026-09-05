Añadí más omega-3 a tu dieta: receta de bastones de pescado para toda la familia
Los bastones de pescado son una de esas recetas que no solo aporta nutrición a nuestra dieta sino un shock de sabor para que se disfrute en familia.
Los bastones de pescado son una de esas recetas que gustan a grandes y chicos. Quedan dorados y crocantes por fuera, tiernos por dentro y son ideales para acompañar con papas, ensalada o una salsa fresca. ¡Manos a la obra!
En la cocina hay un secreto para que los bastones queden bien crocante: secar muy bien el pescado antes de pasarlo por huevo y pan rallado. Así la cobertura se adhiere mejor y no se despega durante la cocción.
FICHA
Tiempo de cocción
20 minutos
Tiempo de pasos
15 minutos
Tiempo total de preparación
35 minutos
Modo de cocción
Horno
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Cocina casera
Ingredientes
- 500 gr de filetes de merluza sin espinas
- 2 huevos
- 150 gr de pan rallado
- 50 gr de harina
- 1 cucharadita de pimentón
- ½ cucharadita de ajo en polvo
- Jugo de ½ limón
- Sal y pimienta a gusto
- Aceite en spray o 1 cucharada de aceite
Pasos
- Cortá los filetes de merluza en bastones de tamaño similar. Secalos muy bien con papel de cocina y condimentá con sal, pimienta y jugo de limón.
- Prepará tres recipientes: uno con la harina, otro con los huevos batidos y otro con el pan rallado mezclado con pimentón y ajo en polvo.
- Pasá cada bastón por harina, luego por huevo y finalmente por pan rallado, presionando suavemente para que el rebozado se adhiera.
- El gran secreto de esta receta es secar bien el pescado antes de rebozarlo. De esta manera, la cobertura queda más firme y crocante.
- Colocá los bastones en una placa aceitada, sin encimarlos. Rociá con un poco de aceite.
- Horneá a 200 °C durante 18 a 20 minutos, dándolos vuelta a mitad de cocción, hasta que estén dorados.
- Serví calientes con limón y la salsa que prefieras.