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Así se preparan las papas a la crema con jamón y queso gratinado perfectas, con solo 6 ingredientes

Papas a la crema con jamón y queso gratinado: un plato cremoso, abundante y fácil de preparar, ideal para compartir en familia.

Candela Spann

Así se preparan las papas a la crema con jamón y queso gratinado perfectas, con solo 6 ingredientes

Así se preparan las papas a la crema con jamón y queso gratinado perfectas, con solo 6 ingredientes

Imagen creada con IA - MDZ

Las papas a la crema con jamón y queso gratinado son una de las recetas más reconfortantes para disfrutar de un plato casero, cremoso y lleno de sabor. Las papas se cocinan lentamente en una salsa suave y se combinan con jamón y queso hasta formar una cubierta dorada e irresistible.

Es una preparación ideal para acompañar carnes o servir como plato principal junto con una ensalada. En la cocina, también se puede adaptar con panceta, cebolla o distintos tipos de queso. ¡Manos a la obra!

FICHA

Tiempo de cocción
45 minutos
Tiempo de pasos
10 minutos
Tiempo total de preparación
55 minutos
Modo de cocción
Horno
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Casera

Ingredientes

  • 1 kg de papas 1 kg de papas
  • 200 g de jamón cocido 200 g de jamón cocido
  • 200 g de mozzarella 200 g de mozzarella
  • 250 ml de crema de leche 250 ml de crema de leche
  • ½ taza de leche ½ taza de leche
  • 2 cucharadas de queso rallado 2 cucharadas de queso rallado
Pasos
  • Precalentar el horno a 190 °C. Pelar las papas y cortarlas en rodajas finas.
  • Mezclar la crema de leche con la leche hasta integrar.
  • Colocar una capa de papas en una fuente, cubrir con parte del jamón cocido y agregar un poco de la mezcla de crema. Repetir las capas hasta terminar los ingredientes.
  • Cubrir con la mozzarella y el queso rallado. Tapar la fuente con papel aluminio y hornear durante 30 minutos.
  • Retirar el aluminio y continuar la cocción durante 15 minutos más, hasta que las papas estén tiernas y el queso gratinado. Dejar reposar unos minutos antes de servir.

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