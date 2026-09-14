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Pancitos de ajo en air fryer: dorados, crocantes y listos en minutos

Transformá una masa simple en un acompañamiento aromático y tierno con esta sencilla receta de pancitos de ajo en air fryer.

Candela Spann

Pancitos de ajo en air fryer: la combinación que nunca falla

Pancitos de ajo en air fryer: la combinación que nunca falla

Imagen creada por IA - MDZ

Los pancitos de ajo en air fryer son una de esas recetas que transforman una masa simple en un acompañamiento aromático, tierno y delicioso. Se preparan con una masa suave, ajo y hierbas, y quedan perfectos para acompañar comidas, armar picadas o disfrutar recién hechos. ¡Manos a la obra!

En la cocina hay un secreto para que estos pancitos queden esponjosos y con mucho sabor: integrar el ajo y las hierbas directamente en la masa y dejarla levar hasta que duplique su volumen. Después, la air fryer se encarga de dorarlos rápidamente por fuera, manteniendo el interior tierno.

FICHA

Tiempo de cocción
10 a 12 minutos
Tiempo de pasos
20 minutos y 1 hora de levado
Tiempo total de preparación
1 hora 32 minutos
Modo de cocción
Air fryer
Dificultad
Muy fácil
Tipo de cocina
Casera

Ingredientes

  • 250 gr de harina 000 250 gr de harina 000
  • 5 gr de levadura seca 5 gr de levadura seca
  • 150 ml de agua tibia 150 ml de agua tibia
  • 1 cucharada de aceite de oliva 1 cucharada de aceite de oliva
  • 1 cucharadita de azúcar 1 cucharadita de azúcar
  • 1 cucharadita de sal 1 cucharadita de sal
  • 2 dientes de ajo bien picados 2 dientes de ajo bien picados
  • 2 cucharadas de perejil fresco picado 2 cucharadas de perejil fresco picado
  • 1 cucharadita de orégano seco 1 cucharadita de orégano seco
Pasos
  • En un bowl, mezclá el agua tibia, la levadura y el azúcar. Dejá reposar durante 5 minutos.
  • Agregá la harina, la sal y el aceite de oliva. Mezclá hasta formar una masa.
  • Incorporá el ajo, el perejil y el orégano. Amasá durante 5 a 8 minutos, hasta obtener una masa suave y elástica.
  • Cubrí el bowl y dejá levar durante aproximadamente 1 hora, o hasta que la masa duplique su volumen.
  • Dividí la masa en 10 porciones y formá pancitos. Acomodalos en la canasta de la air fryer, dejando espacio entre ellos.
  • Dejá reposar nuevamente durante 15 minutos.
  • Cociná en air fryer precalentada a 170 °C durante 10 a 12 minutos, hasta que estén dorados.

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