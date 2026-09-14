Pancitos de ajo en air fryer: dorados, crocantes y listos en minutos
Transformá una masa simple en un acompañamiento aromático y tierno con esta sencilla receta de pancitos de ajo en air fryer.
Los pancitos de ajo en air fryer son una de esas recetas que transforman una masa simple en un acompañamiento aromático, tierno y delicioso. Se preparan con una masa suave, ajo y hierbas, y quedan perfectos para acompañar comidas, armar picadas o disfrutar recién hechos. ¡Manos a la obra!
En la cocina hay un secreto para que estos pancitos queden esponjosos y con mucho sabor: integrar el ajo y las hierbas directamente en la masa y dejarla levar hasta que duplique su volumen. Después, la air fryer se encarga de dorarlos rápidamente por fuera, manteniendo el interior tierno.
FICHA
Tiempo de cocción
10 a 12 minutos
Tiempo de pasos
20 minutos y 1 hora de levado
Tiempo total de preparación
1 hora 32 minutos
Modo de cocción
Air fryer
Dificultad
Muy fácil
Tipo de cocina
Casera
Ingredientes
- 250 gr de harina 000
- 5 gr de levadura seca
- 150 ml de agua tibia
- 1 cucharada de aceite de oliva
- 1 cucharadita de azúcar
- 1 cucharadita de sal
- 2 dientes de ajo bien picados
- 2 cucharadas de perejil fresco picado
- 1 cucharadita de orégano seco
Pasos
- En un bowl, mezclá el agua tibia, la levadura y el azúcar. Dejá reposar durante 5 minutos.
- Agregá la harina, la sal y el aceite de oliva. Mezclá hasta formar una masa.
- Incorporá el ajo, el perejil y el orégano. Amasá durante 5 a 8 minutos, hasta obtener una masa suave y elástica.
- Cubrí el bowl y dejá levar durante aproximadamente 1 hora, o hasta que la masa duplique su volumen.
- Dividí la masa en 10 porciones y formá pancitos. Acomodalos en la canasta de la air fryer, dejando espacio entre ellos.
- Dejá reposar nuevamente durante 15 minutos.
- Cociná en air fryer precalentada a 170 °C durante 10 a 12 minutos, hasta que estén dorados.