Pancitos de ajo en air fryer: dorados, crocantes y listos en minutos

Los pancitos de ajo en air fryer son una de esas recetas que transforman una masa simple en un acompañamiento aromático, tierno y delicioso. Se preparan con una masa suave, ajo y hierbas, y quedan perfectos para acompañar comidas, armar picadas o disfrutar recién hechos. ¡Manos a la obra!

En la cocina hay un secreto para que estos pancitos queden esponjosos y con mucho sabor: integrar el ajo y las hierbas directamente en la masa y dejarla levar hasta que duplique su volumen. Después, la air fryer se encarga de dorarlos rápidamente por fuera, manteniendo el interior tierno.