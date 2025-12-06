Pan sin TACC en casa: receta rápida y sin complicaciones
Probá esta receta de pan sin TACC fácil y rendidora, con miga tierna y sabor suave. Una opción sin gluten ideal para incluir en tu rutina diaria.
La siguiente receta de pan sin TACC es ideal para quienes buscan un pan casero, esponjoso y apto para celíacos sin complicarse. Con pocos ingredientes y una preparación sencilla, vas a lograr un pan rendidor y versátil para acompañar cualquier comida. Perfecto para tostar, freezar o disfrutar recién hecho.
Rinde: 1 pan de molde mediano
Ingredientes para un pan perfecto
2 tazas de premezcla sin TACC.
1 cda de azúcar.
1 cdita de sal.
1 cda de levadura seca.
1 taza de agua tibia.
2 cdas de aceite.
1 huevo.
Paso a paso ¡muy fácil!
1. En un bowl mezclá el agua tibia, el azúcar y la levadura. Dejá reposar 10 minutos hasta que espume.
2. Agregá el aceite y el huevo. Batí apenas para integrar.
3. Sumá la premezcla y la sal. Mezclá con espátula hasta obtener una masa espesa tipo “batido”, característica del pan sin gluten.
4. Enmantecá o aceitá un molde y volcá la preparación. Nivelá la superficie con una cuchara húmeda.
5. Cubrí y dejá levar en un lugar cálido durante 40–50 minutos, o hasta que duplique su tamaño.
6. Llevá al horno precalentado a 180 °C y horneá 35–40 minutos, hasta que la superficie esté dorada y al golpear suena hueco.
7. Retirá, desmoldá y dejá enfriar completamente antes de cortar para evitar que se desmorone.
Las masas sin TACC no se amasan porque no desarrollan gluten, por eso siempre se trabajan como batidos. Para conservar tu pan sin TACC, guardalo en heladera hasta 4 días o freezalo en rodajas hasta 3 meses. Tostado queda espectacular.