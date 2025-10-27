OpenAi apuesta a más y ahoracreará música a partir de la inteligencia artificial

La compañía detrás de ChatGPT estudia incorporar la creación de música a través de la inteligencia artificial.

OpenAI, estaría planeando ampliar sus horizontes con un nuevo generador, potenciado a través de inteligencia artificial. Esta vez el foco estará puesto en la música y se trabaja en un sistema para añadir automatización a la hora de crear canciones. Esto sería posible gracias a instrucciones por escrito o audio.

Según se pudo saber, OpenAI está trabajando con estudiantes de Juilliard School, una escuela de arte situada en Nueva York, Estados Unidos. La colaboración de estos estudiantes tiene que ver con la creación de datos para el entrenamiento del modelo, escribiendo, partituras y proponiendo ritmos.