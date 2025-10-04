¿Buscás empleo?: OpenAI prepara una plataforma competir con LinkedIn

El objetivo es facilitar la búsqueda de trabajo para millones de personas gracias a la inteligencia artificial.

Una novedad se suma al mundo de quienes se encuentran en búsqueda de trabajo. Se trata de la empresa OpenAI, que sorprendió a todos, tras anunciar el desarrollo de una plataforma de empleo, que se plantea como la competencia al LinkedIn.

A través de la inteligencia artificial, esta nueva plataforma pretende eliminar la necesidad de títulos académicos, solicitudes, currículums y procesos convencionales de entrevistas laborales. Para reemplazar estos puntos, se busca emparejar, vacantes y postulantes de manera automática a partir de contextual, haciendo hincapié en la asignación de recursos, de manera rápida y eficiente.

“La plataforma de empleos de OpenAI contará con candidatos experimentados y capacitados en todos los niveles, y oportunidades para cualquiera que desee poner en práctica sus habilidades”, aseguró la directora ejecutiva de OpenAI. “Utilizaremos IA para ayudar a encontrar las coincidencias perfectas entre lo que las empresas necesitan y lo que los trabajadores pueden ofrecer”, concluyó.

Investigación OpenAI.ChatGPT - Portada OpenAI apunta a competir directamente con LinkedIn. shutterstock

La competencia con LinkedIn En los últimos años, LinkedIn jugó un rol central en la digitalización del reclutamiento, aunque también se convirtió en un terreno fértil para fraudes vinculados a la IA. Según Fast Company, proliferaron perfiles falsos creados por algoritmos, entrevistas realizadas por avatares inteligentes y compañías ficticias diseñadas para captar dinero o datos personales.