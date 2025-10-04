Tiempo en Argentina este domingo: nubosidad, lluvias y algo de sol.

El tiempo en Argentina este domingo muestra nubosidad en gran parte del país, con lluvias en el norte y sur y algunas aperturas de sol.

El mapa del tiempo en Argentina para este domingo anticipa una jornada con cielo mayormente nublado en gran parte del territorio. Algunas provincias del norte y centro registran además lluvias y chaparrones.

En el noreste del país se esperan lluvias acompañadas de intervalos de sol, mientras que en la zona central predominarán las nubes, con lluvias aisladas en algunas provincias.

Hacia el sur, se observa también nubosidad y precipitaciones en sectores de la Patagonia, aunque con algunas mejoras parciales en distintos puntos de la región.

En resumen, el tiempo para este domingo estará dominado por la nubosidad, con precipitaciones en varias regiones y algunos momentos de sol que marcarán pausas entre las nubes.