La alarmante reflexión de Bill Gates respecto a futuro de a inteligencia artificial

El estrepitoso crecimiento de las tecnologías han llevado a que la inteligencia artificial ocupe un lugar fundamental en nuestro día a día.

Las tecnologías avanzan estrepitosamente, y en este sentido, uno de los referentes de este rubro, manifestó un alarmante panorama. Se trata de Bill Gates, quien sorprendió al hablar sobre el futuro del trabajo, con respecto a la inteligencia artificial. ¿Los humanos seremos reemplazados?

Durante una entrevista con Jimmy Fallon en The Tonight Show, Bill Gates señaló que el rápido avance de la tecnología referida a la inteligencia artificial, permitirá que dentro de una década, esta pueda realizar muchas tareas que hoy son ejecutadas por los humanos. Sin embargo, el empresario subrayó que esta transformación no debe entenderse como una amenaza, sino como una oportunidad para mejorar la eficiencia y calidad de vida de todos. En este sentido, aseveró, que la inteligencia artificial tendrá aplicaciones que van mucho más allá de la industria tecnológica, alcanzando sectores como la educación y la medicina.

INTELIGENCIA-ARTIFICIAL-GENERATIVA La inteligencia artificial, según Bill Gates.

El futuro de la inteligencia artificial, según Bill Gates El empresario, aseguró que la inteligencia artificial se encargará principalmente de trabajos o sistemáticos o repetitivos, liberando a las personas para dedicarse a tareas que requieren creatividad, empatía y juicio crítico, puntos específicos, que la tecnología no puede superar. Bajo este panorama también dijo que la expansión de la inteligencia artificial, representa una oportunidad histórica para reducir desigualdades y mejorar la vida de millones de personas alrededor del mundo.