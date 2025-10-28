El huracán Melissa desde adentro: así fue el vuelo de la Fuerza Aérea de Estados Unidos
La Fuerza Aérea de Estados Unidos difundió impactantes imágenes captadas desde el interior del huracán Melissa de categoría 5.
El huracán Melissa se encuentra a unos 215 kilómetros al sureste de Kingston, Jamaica, y a 500 kilómetros al suroeste de Guantánamo, Cuba. Registra vientos máximos sostenidos de 280 kilómetros por hora, según el último informe del Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos.
En medio de esas condiciones extremas, un avión del 53° Escuadrón de Reconocimiento Meteorológico de la Reserva de la Fuerza Aérea estadounidense logró penetrar el muro de nubes que rodea al ciclón y alcanzar el ojo del huracán, en una misión de alto riesgo diseñada para recolectar información vital sobre su comportamiento.
La Fuerza Aérea y la incursión en el ojo del huracán
El objetivo de la operación fue obtener mediciones precisas dentro del sistema mientras el huracán alcanzaba su máxima intensidad. La aeronave atravesó una pared de nubes giratorias a velocidades extremas y, al ingresar en el centro del fenómeno, los meteorólogos observaron un raro efecto conocido como “efecto estadio”, que se produce cuando el interior del ojo adopta la forma de un domo abierto hacia el cielo.
Según los registros del escuadrón, se trata de una unidad "única en su tipo" que realiza tareas de vigilancia de tormentas tropicales y huracanes para el Centro Nacional de Huracanes con sede en Miami.
Impacto inminente y condiciones meteorológicas extremas
El huracán Melissa mantiene la categoría 5 en la escala Saffir-Simpson, con vientos sostenidos de 280 km/h y ráfagas aún más fuertes. Se prevé que su centro impacte directamente sobre Jamaica en las próximas horas, provocando condiciones catastróficas con daños estructurales severos. Posteriormente continuará hacia el sureste de Cuba y luego al sur y centro de las Bahamas.
El Aeropuerto Internacional Norman Manley, en Kingston, ya registró vientos sostenidos de 65 km/h y ráfagas de hasta 83 km/h. Las autoridades alertan que, además del viento, las lluvias torrenciales podrían causar inundaciones repentinas “potencialmente catastróficas” y deslizamientos de tierra de gran magnitud.
La misión de la Fuerza Aérea permitió captar imágenes impactantes desde el interior del huracán Melissa, pero sobre todo aportó información esencial para comprender su estructura y anticipar los riesgos que amenazan a millones de personas en el Caribe.