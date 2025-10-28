El huracán Melissa desde adentro: así fue el vuelo de la Fuerza Aérea de Estados Unidos

La Fuerza Aérea de Estados Unidos difundió impactantes imágenes captadas desde el interior del huracán Melissa de categoría 5.

La Fuerza Aérea de Estados Unidos ingresó al ojo del huracán Melissa para medir su intensidad.

El huracán Melissa se encuentra a unos 215 kilómetros al sureste de Kingston, Jamaica, y a 500 kilómetros al suroeste de Guantánamo, Cuba. Registra vientos máximos sostenidos de 280 kilómetros por hora, según el último informe del Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos.

En medio de esas condiciones extremas, un avión del 53° Escuadrón de Reconocimiento Meteorológico de la Reserva de la Fuerza Aérea estadounidense logró penetrar el muro de nubes que rodea al ciclón y alcanzar el ojo del huracán, en una misión de alto riesgo diseñada para recolectar información vital sobre su comportamiento.

La Fuerza Aérea y la incursión en el ojo del huracán El objetivo de la operación fue obtener mediciones precisas dentro del sistema mientras el huracán alcanzaba su máxima intensidad. La aeronave atravesó una pared de nubes giratorias a velocidades extremas y, al ingresar en el centro del fenómeno, los meteorólogos observaron un raro efecto conocido como "efecto estadio", que se produce cuando el interior del ojo adopta la forma de un domo abierto hacia el cielo.

Según los registros del escuadrón, se trata de una unidad "única en su tipo" que realiza tareas de vigilancia de tormentas tropicales y huracanes para el Centro Nacional de Huracanes con sede en Miami.

Impacto inminente y condiciones meteorológicas extremas El huracán Melissa mantiene la categoría 5 en la escala Saffir-Simpson, con vientos sostenidos de 280 km/h y ráfagas aún más fuertes. Se prevé que su centro impacte directamente sobre Jamaica en las próximas horas, provocando condiciones catastróficas con daños estructurales severos. Posteriormente continuará hacia el sureste de Cuba y luego al sur y centro de las Bahamas.