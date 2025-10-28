El huracán Melissa de categoría 5 avanza y alertan por efectos catastróficos: "Evacúen ya"

Tras el paso por Jamaica, las autoridades locales instaron a evacuar de inmediato las zonas costeras ante el paso del huracán más poderoso registrado en la historia del país caribeño.

El huracán Melissa golpeó con fuerza a Jamaica desde el lunes, acompañado de vientos sostenidos de 270 kilómetros por hora, lluvias torrenciales y marejadas ciclónicas potencialmente mortales. El fenómeno, clasificado como categoría 5 por el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC), se convirtió en el huracán más poderoso que ha impactado la isla desde que existen registros meteorológicos.

Así es el ojo del huracán Melissa el ojo del huracán melissa “No se aventuren fuera de su refugio seguro”, advirtió el NHC en su comunicado matutino, alertando sobre los “efectos catastróficos” que el huracán podría provocar en toda la isla.

NHC Director Dr. Michael Brennan warns on the catastrophic impacts from Major Hurricane #Melissa expected to make landfall early Tuesday morning along the south coast of Jamaica.



Keep track of the forecast at https://t.co/sYVOB3gScg pic.twitter.com/S5MR4fbroC — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) October 27, 2025 Las autoridades jamaiquinas insistieron en la urgencia de evacuar las zonas costeras ante el inminente deterioro de las condiciones climáticas. “Evacúen hoy, porque las condiciones van a deteriorarse”, pidió la primera ministra Dana Morris Dixon, en un mensaje televisado que buscó persuadir a quienes se resisten a abandonar sus hogares.

En las horas previas a la llegada del huracán, se registraron al menos tres personas fallecidas y trece heridas en distintos puntos del país. Según informó el ministro de Salud, Christopher Tufton, las víctimas murieron a causa de la caída de árboles y descargas eléctricas, mientras que la mayoría de los heridos sufrió golpes y caídas al intentar asegurar sus viviendas ante la inminencia del fenómeno.

El último parte del NHC De acuerdo con el último parte del NHC, al mediodía del lunes Melissa se encontraba a 230 kilómetros al suroeste de Kingston, avanzando lentamente hacia el oeste a 5 kilómetros por hora. Se prevé que gire hacia el norte-noreste entre la noche del lunes y el martes, atravesando el territorio jamaiquino antes de dirigirse al este de Cuba, las Bahamas, las Islas Turcas y Caicos, y finalmente hacia las Bermudas hacia el final de la semana.