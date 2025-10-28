Evacuaciones y alerta: el huracán Melissa tocó tierra en Jamaica
Según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, el huracán tocará tierra en las próximas horas con fuerza extrema antes de continuar su trayecto hacia Cuba y las Bahamas.
Los efectos del huracán Melissa, actualmente de categoría 5, ya se sienten con fuerza en Jamaica, donde se registran vientos catastróficos, lluvias torrenciales y marejadas peligrosas. El Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos informó este martes que el ciclón se aproxima a la costa occidental de la isla y que tocará tierra en las próximas horas, manteniendo su intensidad extrema.
De acuerdo con el reporte oficial del NHC, Melissa presenta vientos sostenidos de hasta 280 kilómetros por hora, lo que la convierte en una de las tormentas más poderosas que han golpeado el Caribe en los últimos años.