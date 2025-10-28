Presenta:
El huracán Melissa avanza hacia Jamaica con vientos catastróficos.
Evacuaciones y alerta: el huracán Melissa tocó tierra en Jamaica

Según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, el huracán tocará tierra en las próximas horas con fuerza extrema antes de continuar su trayecto hacia Cuba y las Bahamas.

Los efectos del huracán Melissa, actualmente de categoría 5, ya se sienten con fuerza en Jamaica, donde se registran vientos catastróficos, lluvias torrenciales y marejadas peligrosas. El Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos informó este martes que el ciclón se aproxima a la costa occidental de la isla y que tocará tierra en las próximas horas, manteniendo su intensidad extrema.

De acuerdo con el reporte oficial del NHC, Melissa presenta vientos sostenidos de hasta 280 kilómetros por hora, lo que la convierte en una de las tormentas más poderosas que han golpeado el Caribe en los últimos años.

El huracán Melissa podría tocar tierra en Cuba durante la madrugada del miércoles

El poderoso huracán Melissa, que alcanzó la categoría 5 con vientos sostenidos de más de 280 kilómetros por hora, continúa su trayectoria por el Caribe occidental y podría impactar nuevamente tierra firme en Cuba durante la madrugada del miércoles, según los informes del Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos y los registros del Instituto de Meteorología de Cuba (INSMET).

El huracán Melissa tocó tierra hace pocos minutos

Más de 240.000 hogares sin luz en Jamaica antes del impacto del huracán Melissa

La llegada del huracán Melissa, que amenaza a Jamaica con vientos de hasta 280 kilómetros por hora, ya causa estragos en la infraestructura de la isla. Más de 240.000 usuarios se quedaron sin electricidad y una cuarta parte del sistema de telecomunicaciones colapsó, informó este martes Darryl Vaz, secretario de Transporte y Energía del país caribeño.

El poderoso ciclón, de categoría 5, se aproxima a la costa occidental de Jamaica con lluvias torrenciales, marejadas ciclónicas y un escenario que el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos calificó como “extremadamente peligroso y potencialmente mortal”.

“Más de 240.000 hogares están sin energía eléctrica y alrededor del 25% de las telecomunicaciones están fuera de servicio”, detalló Vaz durante una conferencia de prensa.

El funcionario también informó que a partir del miércoles comenzarán las labores de limpieza y verificación en los dos principales aeropuertos internacionales del país —el Aeropuerto Internacional Norman Manley, en Kingston, y el Aeropuerto Internacional Sangster, en Montego Bay— con la esperanza de recibir vuelos de ayuda humanitaria y suministros de emergencia desde el jueves.

El huracán Melissa se acerca: "Manténganse en sus refugios"

En su último reporte, emitido a las 12:00 a.m. (hora local), el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos informó que el huracán está próximo a tocar tierra.

En vivo: una cámara está registrando el minuto a minuto del paso del huracán Melissa

Así es el ojo del huracán Melissa

Una misión aérea de la Fuerza Aérea de Estados Unidos ingresó al ojo del huracán Melissa mientras el ciclón se desplazaba con categoría 5 hacia Jamaica.

El operativo fue llevado a cabo por el 53rd Weather Reconnaissance Squadron, unidad especializada en monitoreo meteorológico, que documentó imágenes desde el interior del fenómeno con el objetivo de obtener datos críticos sobre su evolución.

El último y alarmante comunicado del NHC

En su último reporte, emitido a las 11:00 a.m. (hora local), el organismo fue contundente: “Actualización 11:00 a.m. #Melissa: #Jamaica, ESTA ES UNA SITUACIÓN EXTREMADAMENTE PELIGROSA Y POTENCIALMENTE MORTAL. ¡EVACÚEN YA!”.

La advertencia llega en un momento crítico, cuando los efectos del huracán Melissa, de categoría 5, ya se sienten en gran parte del territorio jamaiquino. Fuertes ráfagas de viento, lluvias torrenciales y marejadas ciclónicas están afectando las zonas costeras del sur y el oeste de la isla, donde las autoridades ordenaron evacuaciones masivas.

