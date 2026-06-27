No tires la cáscara de palta: los sorprendentes 4 usos que ahorran plata

Las propiedades de la palta son ideales para medicinas naturales, cosmética y jardinería. Te contamos cómo aprovecharla.

La palta es un superalimento que no solo complementa nuestras comidas con un sabor exquisito, sino que cuida nuestra salud. Todos ingerimos la pulpa pero olvidamos que la cáscara y su hueso son buenos para nosotros. Por eso te alentamos a sacar el máximo provecho y no tirar nada a la basura.

Aunque parezca dificil de creer, se ha descubierto que la cáscara del aguacate ayuda a combatir parásitos intestinales o el estreñimiento. Para prepararlo hay que hervir la cáscara en un litro de agua y beberlo en dosis. Sin embargo recomendamos consultar con un especialista si los dolores de estómago son persistentes.

La cáscara de palta guarda decenas de propiedades y nutrientes que podemos aprovechar. Shutterstock La cáscara de palta como hidratante para labios Según la revista Mui, las propiedades de la cáscara de palta son útiles para hidratar los labios. Solo tenés que moler un poco con aceite de coco hasta crear un bálsamo. Luego aplicá en labios y dejá actuar por unos minutos para finalmente retirar con abundante agua.

Ayuda rápida para controlar los piojos La cáscara de palta, e incluso su semilla, se utiliza en la medicina natural para combatir los piojos. Se debe hervir la cáscara en agua durante 20 minutos y aplicar la loción en el cuero cabelludo antes del lavado. Cabe destacar que este es un método rápido y no tan eficiente como los tratamientos de venta libre que existen en el mercado.