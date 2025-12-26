Hervir cáscara de limón con laurel: para qué sirve y por qué lo recomiendan

Hervir cáscara de limón con laurel: el truco casero que recomiendan con múltiples beneficios para el hogar.

Hervir cáscara de limón con laurel es un truco casero cada vez más popular. Foto: Shutterstock

En el mundo de los trucos caseros, algunas combinaciones simples de ingredientes naturales se convierten en verdaderos aliados para la limpieza del hogar. Una de ellas es hervir cáscara de limón con hojas de laurel, una práctica que se recomienda cada vez más por sus múltiples beneficios.

Aromatizante natural Al hervir esta mezcla, el vapor que se desprende actúa como un ambientador casero. El aroma cítrico del limón combinado con el laurel deja un perfume fresco y duradero en los ambientes, ideal para reemplazar productos químicos.

Repelente de insectos casero El olor intenso también funciona como repelente natural de mosquitos y otros insectos, ayudando a mantener el hogar libre de plagas sin necesidad de aerosoles.

La acidez y el alto pH de la cáscara de limón repelen y eliminan plagas. Foto: Shutterstock El vapor de la mezcla funciona como aromatizante natural para el hogar. Foto: Shutterstock Infusión digestiva Además de usarse como aromatizante, la preparación puede beberse como una infusión reconfortante. El limón aporta frescura y antioxidantes, mientras que el laurel es conocido por favorecer la digestión y aliviar molestias intestinales.