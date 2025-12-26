Hervir cáscara de limón con laurel: para qué sirve y por qué lo recomiendan
Hervir cáscara de limón con laurel: el truco casero que recomiendan con múltiples beneficios para el hogar.
En el mundo de los trucos caseros, algunas combinaciones simples de ingredientes naturales se convierten en verdaderos aliados para la limpieza del hogar. Una de ellas es hervir cáscara de limón con hojas de laurel, una práctica que se recomienda cada vez más por sus múltiples beneficios.
Aromatizante natural
Al hervir esta mezcla, el vapor que se desprende actúa como un ambientador casero. El aroma cítrico del limón combinado con el laurel deja un perfume fresco y duradero en los ambientes, ideal para reemplazar productos químicos.
Repelente de insectos casero
El olor intenso también funciona como repelente natural de mosquitos y otros insectos, ayudando a mantener el hogar libre de plagas sin necesidad de aerosoles.
Infusión digestiva
Además de usarse como aromatizante, la preparación puede beberse como una infusión reconfortante. El limón aporta frescura y antioxidantes, mientras que el laurel es conocido por favorecer la digestión y aliviar molestias intestinales.
Cómo preparar un aromatizante de limpieza
- Colocar en una olla la cáscara de uno o dos limones y tres o cuatro hojas de laurel.
- Hervir en agua durante 10 minutos.
- Usar el vapor para aromatizar la casa o colar y beber como infusión.