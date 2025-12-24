Presenta:

Tendencias

|

parrilla

Cómo limpiar la parrilla para dejarla impecable en Nochebuena

Trucos para limpiar la parrilla y dejarla impecable en Nochebuena: así podés disfrutar de un asado perfecto.

Alejandro Llorente

Una parrilla limpia asegura un asado impecable en la mesa navideña. Foto: Archivo

Una parrilla limpia asegura un asado impecable en la mesa navideña. Foto: Archivo

La parrilla es una de las protagonistas indiscutidas de las fiestas argentinas. Por eso, la limpieza de la parrilla antes de su uso es casi un ritual y el secreto para hacerlo bien está en el calor y en evitar químicos que arruinen el sabor de la comida.

El poder del calor: paso a paso para una buena limpieza

La primera recomendación es sencilla: encender brasas suaves y dejar que la parrilla se caliente. El calor ayuda a derretir la grasa acumulada y a despegar los restos de comida. Es el paso inicial para cualquier limpieza efectiva.

Te Podría Interesar

Con la parrilla caliente, un cepillo de alambre o incluso un bollo de papel aluminio sirven para raspar las rejillas. Es rápido, económico y asegura que la superficie quede lista para el próximo asado.

Trucos caseros que nunca fallan

  • Sal gruesa: espolvoreada sobre la parrilla caliente, absorbe la grasa y desinfecta.
  • Cebolla partida al medio: pasada sobre las rejillas calientes, su jugo ayuda a quitar olores y aporta frescura.
  • Limón: también desengrasa y deja un aroma limpio, aunque es menos potente que la sal o la cebolla.
Sólo necesitas papel aluminio y cebolla para dejar tu parrilla lista para volver a cocinar Foto: Shutterstock
Sal gruesa y cebolla son trucos caseros para desinfectar y quitar olores. Foto: Shutterstock

Sal gruesa y cebolla son trucos caseros para desinfectar y quitar olores. Foto: Shutterstock

Lo que no conviene hacer

Los especialistas advierten que los detergentes agresivos pueden dañar el metal y dejar residuos que alteran el sabor de la carne. La clave es mantener la limpieza con métodos naturales y seguros. Con estos tips y algunos ingredientes caseros podés dejar la parrilla como nueva para que el sabor del asado no falle.

Archivado en

Notas Relacionadas