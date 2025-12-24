Cómo limpiar la parrilla para dejarla impecable en Nochebuena
Trucos para limpiar la parrilla y dejarla impecable en Nochebuena: así podés disfrutar de un asado perfecto.
La parrilla es una de las protagonistas indiscutidas de las fiestas argentinas. Por eso, la limpieza de la parrilla antes de su uso es casi un ritual y el secreto para hacerlo bien está en el calor y en evitar químicos que arruinen el sabor de la comida.
El poder del calor: paso a paso para una buena limpieza
La primera recomendación es sencilla: encender brasas suaves y dejar que la parrilla se caliente. El calor ayuda a derretir la grasa acumulada y a despegar los restos de comida. Es el paso inicial para cualquier limpieza efectiva.
Con la parrilla caliente, un cepillo de alambre o incluso un bollo de papel aluminio sirven para raspar las rejillas. Es rápido, económico y asegura que la superficie quede lista para el próximo asado.
Trucos caseros que nunca fallan
- Sal gruesa: espolvoreada sobre la parrilla caliente, absorbe la grasa y desinfecta.
- Cebolla partida al medio: pasada sobre las rejillas calientes, su jugo ayuda a quitar olores y aporta frescura.
- Limón: también desengrasa y deja un aroma limpio, aunque es menos potente que la sal o la cebolla.
Lo que no conviene hacer
Los especialistas advierten que los detergentes agresivos pueden dañar el metal y dejar residuos que alteran el sabor de la carne. La clave es mantener la limpieza con métodos naturales y seguros. Con estos tips y algunos ingredientes caseros podés dejar la parrilla como nueva para que el sabor del asado no falle.