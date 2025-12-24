Cómo limpiar la parrilla para dejarla impecable en Nochebuena

Trucos para limpiar la parrilla y dejarla impecable en Nochebuena: así podés disfrutar de un asado perfecto.

La parrilla es una de las protagonistas indiscutidas de las fiestas argentinas. Por eso, la limpieza de la parrilla antes de su uso es casi un ritual y el secreto para hacerlo bien está en el calor y en evitar químicos que arruinen el sabor de la comida.

El poder del calor: paso a paso para una buena limpieza La primera recomendación es sencilla: encender brasas suaves y dejar que la parrilla se caliente. El calor ayuda a derretir la grasa acumulada y a despegar los restos de comida. Es el paso inicial para cualquier limpieza efectiva.

Con la parrilla caliente, un cepillo de alambre o incluso un bollo de papel aluminio sirven para raspar las rejillas. Es rápido, económico y asegura que la superficie quede lista para el próximo asado.