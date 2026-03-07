No tires el aceite usado: un ingeniero químico explica cómo hacer un jabón en simples pasos

Con pocos ingredientes, se puede hacer un jabón apto para lavar ropa, elementos de cocina y más. Te contamos cuál es el paso a paso.

El aceite usado se puede reutilizar, pero muchos no lo saben y acaban tirándolo incorrectamente por el desagüe, causando daños ambientales. Con un litro se puede contaminar entre 1000 y 40000 litros de agua, por lo que es aconsejable botarlo de la manera correcta o darle una segunda oportunidad.

Una forma es utilizarlo para cocinar 2 o 3 veces más, siempre y cuando esté bien colado, no humee o tenga olor oscuro. Sin embargo, hay una forma más innovadora y práctica que fue recomendada por un ingeniero químico y que rápidamente ganó popularidad en redes sociales por su paso a paso fácil.

Te puede interesar ¡Porras madrileñas caseras irresistibles! receta tradicional paso a paso

ACEITES 2.jpg Reutiliza el aceite para no dañar el medio ambiente. Archivo Se trata de crear un jabón para lavar platos, ropa o asear algunas partes de la cocina. Para hacerlo se necesitan 4 ingredientes: 1kg de aceite usado, 135 gramos de soda cáustica, 330 gramos agua embotellada y 5g de aceite esencial de olor que prefieras. Este último es opcional.

La soda cáustica es corrosiva por lo que se necesita buena ventilación, lentes y guantes que protejan.

¿Cómo hacer jabón con aceite? El primer paso es agregar la soda cáustica al agua. Esta mezcla elevará su temperatura, por eso hay que dejarla reposar y esperar hasta que enfríe. Mientras tanto hay que colar el aceite para eliminar los rastros sólidos. Luego, agrega el agua al aceite y mezcla con una batidora. Cuando la mezcla tenga una textura parecida a la mayonesa, se deben agregar las gotas del aceite esencial.