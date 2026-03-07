No tires el aceite usado: un ingeniero químico explica cómo hacer un jabón en simples pasos
Con pocos ingredientes, se puede hacer un jabón apto para lavar ropa, elementos de cocina y más. Te contamos cuál es el paso a paso.
El aceite usado se puede reutilizar, pero muchos no lo saben y acaban tirándolo incorrectamente por el desagüe, causando daños ambientales. Con un litro se puede contaminar entre 1000 y 40000 litros de agua, por lo que es aconsejable botarlo de la manera correcta o darle una segunda oportunidad.
Una forma es utilizarlo para cocinar 2 o 3 veces más, siempre y cuando esté bien colado, no humee o tenga olor oscuro. Sin embargo, hay una forma más innovadora y práctica que fue recomendada por un ingeniero químico y que rápidamente ganó popularidad en redes sociales por su paso a paso fácil.
Se trata de crear un jabón para lavar platos, ropa o asear algunas partes de la cocina. Para hacerlo se necesitan 4 ingredientes: 1kg de aceite usado, 135 gramos de soda cáustica, 330 gramos agua embotellada y 5g de aceite esencial de olor que prefieras. Este último es opcional.
La soda cáustica es corrosiva por lo que se necesita buena ventilación, lentes y guantes que protejan.
¿Cómo hacer jabón con aceite?
El primer paso es agregar la soda cáustica al agua. Esta mezcla elevará su temperatura, por eso hay que dejarla reposar y esperar hasta que enfríe. Mientras tanto hay que colar el aceite para eliminar los rastros sólidos. Luego, agrega el agua al aceite y mezcla con una batidora. Cuando la mezcla tenga una textura parecida a la mayonesa, se deben agregar las gotas del aceite esencial.
Toda la mezcla tiene que colocarse en un molde de silicona o de plástico, y desmoldar después de 24 horas. Luego hay que cortar en trozos y dejar en un lugar fresco para que se cure. El curado dura 4 semanas aproximadamente y es necesario hacerlo para que el jabón dure más tiempo.