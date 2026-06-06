No los tires más: el insólito y tierno uso que podés darle a los potes vacíos de dulce de leche este invierno

Aprovechar los objetos en desuso en el hogar se ha convertido en una forma de cuidar el medioambiente. Uno de los productos más consumidos por los argentinos es el dulce de leche , pero una vez acabado su recipiente termina en la basura sin saber que se puede reutilizar para organizar o decorar .

Tanto los envases de vidrio como los de plásticos se pueden reutilizar. Con pocos materiales y una gran creatividad, es posible darles una segunda vida y armar una actividad divertida para desconectar durante el fin de semana.

Antes de comenzar, es importante juntar todos los elementos necesarios para lograr un resultado prolijo y duradero

La idea es armar una casa para pájaros que puedas colocar en tu jardín. Los pasos son sencillos y se pueden ver en el siguiente video de @elaltillo. El Altillo es un taller de manualidades que combina técnicas decorativas y enseña a crear objetos funcionales y decorativos para el hogar.

En esta ocasión, la casa para los pájaros me pareció interesante porque proporciona un refugio seguro para que las aves aniden y se protejan de los depredadores pero también del frío del invierno.

Cabe destacar que una casa para pájaros en casa fomenta el bienestar y la relajación. Observar la vida silvestre y escuchar el canto de las aves desde la ventana es una excelente forma de aliviar el estrés diario y reconectar con el entorno.