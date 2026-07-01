No los tires a la basura: cómo usar cuadernos viejos y escritos explotar la creatividad y relajarse

Cuando se acumulan libretas y cuadernos viejos, el primer impulso es tirarlos a la basura. Te contamos cómo utilizar las hojas escritas para sumarte al scrapbooking o crear papel artesanal.

Los cuadernos usados despiertan una gran incógnita. A menudo pensamos que su único destino es la basura, pero la realidad es que sus materiales tienen un potencial enorme si se sabe gestionar. Algunos optan por reciclarlos, pero otros prefieren realizar otras actividades.

Para reciclar un cuaderno se debe separar los elementos de plástico, gomas o anillas metálicas. Cuando nos enfrentamos a una montaña de libretas usadas, el impulso es tirarlo todo junto. Sin embargo, la mezcla de materiales puede dañar las maquinarias o estropear el resultado final.

Alargar la vida de las libretas consiste en aplicar la reutilización creativa, aprovechando los espacios limpios para nuevas funciones cotidianas. Por eso, antes de desechar tu próximo cuaderno preguntate si te sirve para alguna de estas actividades.

Las ideas para reciclar los cuadernos usados. Municipalidad de Godoy Cruz Ideas para reciclar el cuaderno y explotar la creatividad El scrapbooking es una práctica que gana terreno en redes sociales. Consiste en recortar, pegar y dibujar sobre una hoja. En este caso, las páginas escritas a mano con caligrafía antigua o los apuntes tienen un gran valor para conseguir resultados aesthetic.