Furor por el Mundial 2026: cómo reciclar las bandejas de tergopol y convertirlas en una bandeja de snacks sin gastar un peso

Antes de desechar las planchas o bandejas de tergopol, el truco casero del papel manteca para comprimirlo y el paso a paso para armar objetos decorativos.

En pleno furor por el Mundial 2026, las juntadas frente a la pantalla se volvieron el plan inevitable de cada semana. Pero para equipar la casa, las planchas y bandejas de tergopol se convierten en un aliado porque tienen un enorme potencial oculto para transformarse en objetos decorativos muy útiles o en contenedores de comida para los partidos.

Sin embargo, reciclar las planchas o bandejas de tergopol que tuvieron comida requieren de un proceso especial para eliminar los restos orgánicos y la grasa. El paso indiscutible antes de comenzar con cualquier manualidad es lavarlas muy bien con agua tibia y detergente, y dejar secar al aire libre.

También hay un tip para endurecer las planchas de tergopol para aportar un toque profesional a cada manualidad. El más usado es colocar la plancha en una bandeja limpia entre dos hojas de papel manteca y pasar una plancha tibia. El calor comprime y endurece, permitiendo cortarlo más fácilmente.

Venecitas: la forma más creativa para decorar una plancha para picada La primera idea es hacer venecitas o cuadritos decorativos. En el video que compartimos a continuación vas a encontrar el paso a paso para darle vida a objetos que creías perdidos. Lo importante es imprimir vinilos o comprar stickers para decorar, aunque también se pueden pintar con pintura acrílica.

Embed - Venecitas Con Bandeja De Telgopor La tablar para picada: un infaltable para el Mundial 2026 La segunda idea es convertir el tergopol en una bandeja para snack, muy útil para la época del Mundial 2026. Para ello es recomendable pintar la bandeja con una base acrílica blanca o cola vinílica para tapar los poros. Luego hay que decorar pegando servilletas usando pegamento escolar y agua.