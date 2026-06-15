Mundial 2026: Xiaomi transforma cualquier televisor en un Smart TV por menos de $120.000

A medida que crece la expectativa por el Mundial 2026 , muchos usuarios buscan alternativas económicas para disfrutar de los partidos de la Selección Argentina sin necesidad de invertir en un televisor nuevo. En ese escenario, el Xiaomi Mi TV Stick se posiciona como una de las opciones más accesibles de Mercado Libre para modernizar cualquier TV con entrada HDMI y acceder a una experiencia de entretenimiento mucho más completa.

Este pequeño dispositivo permite convertir un televisor convencional en una Smart TV en cuestión de minutos , habilitando el acceso a aplicaciones de streaming, contenido bajo demanda y transmisiones deportivas desde una interfaz intuitiva y fácil de usar. Gracias a su tamaño compacto y a una instalación sencilla, se transformó en una de las alternativas más buscadas por quienes desean actualizar su equipo sin realizar un gasto elevado.

El Xiaomi Mi TV Stick Full HD 8GB fue diseñado para ofrecer una experiencia simple pero eficiente . Cuenta con un procesador Cortex-A53 de cuatro núcleos, 1 GB de memoria RAM y 8 GB de almacenamiento interno, una configuración suficiente para ejecutar aplicaciones de entretenimiento con fluidez.

Con Android TV y Chromecast integrado, este Xiaomi Mi TV permite acceder a streaming y deportes online.

Además, incorpora Android TV 9.0 como sistema operativo, conectividad Wi-Fi de doble banda (2.4 GHz y 5 GHz), Bluetooth y compatibilidad con Chromecast integrado. Su salida de video alcanza una resolución Full HD de 1080p a 60 cuadros por segundo, ideal para disfrutar eventos deportivos, series y películas con buena calidad de imagen.

Entre sus principales ventajas aparece el acceso a aplicaciones como Netflix, Disney+, Prime Video, YouTube, Spotify, Twitch, Google TV y Google Play. El dispositivo también incluye un control remoto con búsqueda por voz, una función que agiliza la navegación y facilita el acceso a contenidos sin necesidad de escribir.

A esto se suma la compatibilidad con tecnologías de sonido DTS y Dolby Audio, que mejoran la experiencia audiovisual y aportan mayor inmersión durante la reproducción de contenido.

ChatGPT Image 11 jun 2026, 08_03_44 p.m. Su tamaño compacto, control por voz y Full HD mejoran la experiencia audiovisual. Imagen generada por la IA

Una opción ideal para seguir el Mundial 2026

Uno de los mayores atractivos del Xiaomi Mi TV Stick es su capacidad para actualizar televisores que todavía funcionan correctamente pero carecen de funciones inteligentes. Con solo conectarlo a un puerto HDMI y configurarlo mediante una red Wi-Fi, el usuario obtiene acceso a una amplia variedad de plataformas de streaming y contenido digital.

Pensando en el Mundial 2026, esta característica cobra especial relevancia para quienes buscan disfrutar de los encuentros de la selección argentina y de las principales competencias deportivas desde una pantalla más grande, sin tener que reemplazar el televisor del hogar.

ChatGPT Image 10 abr 2026, 03_32_24 p.m. Disponible por $111.116, ofrece una alternativa económica para disfrutar el Mundial 2026. Imagen generada por la IA

Precio competitivo y una compra que gana atractivo

Otro de los puntos fuertes del dispositivo es su relación entre costo y prestaciones. Actualmente, el Xiaomi Mi TV Stick se encuentra disponible en Mercado Libre por aproximadamente $111.116, con opciones de financiación en cuotas.

Por ese valor, ofrece una solución práctica para modernizar televisores tradicionales, acceder a aplicaciones populares y mejorar la experiencia de entretenimiento cotidiana. En un contexto donde los Smart TV de gran tamaño continúan representando una inversión considerable, este dispositivo de Xiaomi aparece como una alternativa eficiente para dar el salto al streaming y prepararse para vivir el Mundial 2026 desde casa.