No es terror común: esta película te deja una rara sensación al final

El final que nadie logra olvidar en esta película de terror. La historia perturbó a miles y sigue dando de qué hablar.

No es un terror común. Hereditary se convirtió en una de las películas más perturbadoras de los últimos años por una razón clara: no busca solo asustar, busca incomodar. Desde su estreno en 2018, generó debate por su historia, su final y las emociones que deja después.

película 2 Lo que inicia como un drama familiar toma otro rumbo. La hija menor empieza a comportarse de forma inquietante. Aparecen figuras en rincones oscuros. El ambiente se vuelve tenso sin necesidad de sobresaltos constantes.

La película construye miedo desde lo cotidiano. Silencios largos, miradas y escenas que parecen normales esconden algo más. Este estilo la diferencia de otras producciones del género que dependen de sustos rápidos. La encuentras en Prime Video.