Presenta:

Tendencias

|

Terror

No es terror común: esta película te deja una rara sensación al final

El final que nadie logra olvidar en esta película de terror. La historia perturbó a miles y sigue dando de qué hablar.

Julián Martínez

Perturbadora hasta el final.

Perturbadora hasta el final.

No es un terror común. Hereditary se convirtió en una de las películas más perturbadoras de los últimos años por una razón clara: no busca solo asustar, busca incomodar. Desde su estreno en 2018, generó debate por su historia, su final y las emociones que deja después.

Una película perturbadora

Dirigida por Ari Aster, la historia sigue a una familia marcada por la pérdida. Annie Graham enfrenta la muerte de su madre, con quien tenía una relación difícil. El duelo abre la puerta a situaciones extrañas dentro de su casa.

película 2

Lo que inicia como un drama familiar toma otro rumbo. La hija menor empieza a comportarse de forma inquietante. Aparecen figuras en rincones oscuros. El ambiente se vuelve tenso sin necesidad de sobresaltos constantes.

La película construye miedo desde lo cotidiano. Silencios largos, miradas y escenas que parecen normales esconden algo más. Este estilo la diferencia de otras producciones del género que dependen de sustos rápidos. La encuentras en Prime Video.

Trailer

Embed - Trailer

Archivado en

Notas Relacionadas