No es insomnio: esto es lo que debes comer para dormir mejor desde hoy

Si no lograr dormir bien, esto en tu dieta está fallando y nadie te lo dijo. El error al comer que arruina tu sueño y cómo corregirlo.

El insomnio no es normal. Muchas personas se acuestan cansadas y aun así pasan horas sin lograr dormir o se despiertan varias veces en la noche. En muchos casos, el problema está en la melatonina, la hormona que regula el sueño y que depende en parte de la alimentación diaria y de ciertos nutrientes.

Melatonina y dormir bien La melatonina se produce en el cerebro a partir del triptófano, un aminoácido presente en varios alimentos. Sin este proceso, el cuerpo no logra entrar en un descanso profundo. Por eso, lo que comes durante el día influye en la calidad del sueño durante la noche.

huevos Entre los alimentos con más triptófano están los huevos, el pavo y el yogur griego. Estos ayudan a iniciar la producción de melatonina. Estudios en nutrición indican que dietas con estos productos mejoran el descanso en personas con problemas de sueño leves.

Los carbohidratos también tienen un rol importante. No se trata de azúcares refinados, sino de opciones como frutas enteras, verduras y legumbres. Estos alimentos ayudan a que el triptófano llegue al cerebro y cumpla su función en el cuerpo.