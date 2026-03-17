No es Golden ni Labrador: la raza que expertos recomiendan para familias con niños
El Boxer es una de las razas de perros más recomendadas para familias con niños: paciente, juguetón y leal, se adapta perfectamente a la vida en familia.
Los perros en las familias pueden aportar muchísimo cariño y compañía, sobre todo en aquellas en las que hay niños. Si bien los labradores y los Golden Retriever son popularmente conocidos por su amor hacia los más pequeños, hay otra raza que también se lleva muy bien con los chicos.
Se trata de la raza de perros Boxer. Estas mascotas tienen un temperamento que los convierte en uno de los mejores compañeros para los más chicos: son juguetones, enérgicos y extremadamente pacientes, capaces de soportar el entusiasmo y el movimiento constante de los niños sin perder la calma.
A diferencia de lo que su apariencia física puede sugerir, el Boxer es un perro afectuoso y muy apegado a su familia. Es conocido en el mundo canino como el "perro eterno cachorro" porque mantiene su carácter juguetón y su energía durante toda su vida adulta, una característica que los niños suelen adorar.
Historia de razas de perros: boxer
Esta raza es originaria de Alemania y es reconocida por su personalidad encantadora y su fuerte lealtad hacia la familia. Aunque fueron criados originalmente como perros de caza y trabajo, rápidamente se ganaron un lugar en los hogares de todo el mundo.
En cuanto a su personalidad, los Boxer son muy inteligentes, lo que les permite aprender rápidamente. Sin embargo, también pueden ser algo testarudos. Por eso los expertos recomiendan entrenamiento constante y positivo desde temprana edad para desarrollar buenos hábitos y una convivencia armoniosa con toda la familia.