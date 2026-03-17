No es Golden ni Labrador: la raza que expertos recomiendan para familias con niños

El Boxer es una de las razas de perros más recomendadas para familias con niños: paciente, juguetón y leal, se adapta perfectamente a la vida en familia.

Qué raza de perro es ideal para los más pequeños. Foto: SHUTTERSTOCK

Los perros en las familias pueden aportar muchísimo cariño y compañía, sobre todo en aquellas en las que hay niños. Si bien los labradores y los Golden Retriever son popularmente conocidos por su amor hacia los más pequeños, hay otra raza que también se lleva muy bien con los chicos.

Se trata de la raza de perros Boxer. Estas mascotas tienen un temperamento que los convierte en uno de los mejores compañeros para los más chicos: son juguetones, enérgicos y extremadamente pacientes, capaces de soportar el entusiasmo y el movimiento constante de los niños sin perder la calma.

A diferencia de lo que su apariencia física puede sugerir, el Boxer es un perro afectuoso y muy apegado a su familia. Es conocido en el mundo canino como el "perro eterno cachorro" porque mantiene su carácter juguetón y su energía durante toda su vida adulta, una característica que los niños suelen adorar.

El pequeño fue lesionado por un perro bóxer (imagen ilustrativa) Foto: Gentileza El Boxer es conocido por su lealtad, paciencia y carácter juguetón. Foto: Gentileza Historia de razas de perros: boxer Esta raza es originaria de Alemania y es reconocida por su personalidad encantadora y su fuerte lealtad hacia la familia. Aunque fueron criados originalmente como perros de caza y trabajo, rápidamente se ganaron un lugar en los hogares de todo el mundo.