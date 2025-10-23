No es bicarbonato ni vinagre: cómo limpiar la grasa de las hornallas de la cocina

Limpiar la grasa de las hornallas nunca fue tan fácil y económico. Cómo usar productos de casa para dejar la cocina impecable.

Las hornallas de la cocina pueden resultar difíciles de limpiar en cualquier hogar. Por más que lo hagamos luego de cada comida, la grasa se incrusta, se quema con el calor y forma manchas imposibles de sacar. Por suerte, existe un método casero que podemos poner en práctica sin necesidad de gastar dinero.

El truco consiste en usar detergente común de cocina combinado con agua caliente y sal gruesa. La clave está en la técnica: se colocan las rejillas y quemadores en una bolsa de residuos resistente, se agrega detergente, dos cucharadas de sal gruesa y agua bien caliente. Después se cierra la bolsa, se sacude para mezclar y se deja actuar entre 30 minutos y una hora. La sal funciona como abrasivo suave y el agua caliente disuelve la grasa.

Elimina la grasa de las superficies de la cocina Foto: SHUTTERSTOCK Un método de limpieza alternativo al vinagre y al bicarbonato de sodio. Foto: SHUTTERSTOCK Por qué funciona mejor contra la grasa A diferencia del bicarbonato o el vinagre, que actúan por reacción química, esta combinación trabaja por desgaste mecánico y disolución. La sal gruesa ayuda a desprender la grasa sin rayar el metal, mientras que el detergente, diseñado específicamente para limpiar grasas, hace el trabajo pesado. El agua caliente acelera todo el proceso.

Después de la espera, solo hay que frotar con una esponja o cepillo. La grasa sale con mucho menos esfuerzo que con otros métodos. Para manchas muy rebeldes, se puede repetir el proceso o dejar actuar toda la noche.