Netflix suma una miniserie romántica que ya da que hablar entre los fans del k-drama

Una miniserie disponible en Netflix que invita a verla de corrido este fin de semana desde el sillón.

Netflix sigue apostando fuerte al fenómeno de los k-dramas y hace unos días sumó a su catálogo una miniserie romántica que ya empezó a captar la atención de los fanáticos del género. Se trata de Dynamite Kiss o Beso dinamita, una historia que combina amor relámpago, secretos y segundas oportunidades.

De qué trata la miniserie La trama arranca con un romance tan intenso como inesperado en la isla de Jeju, donde un heredero de una poderosa compañía y una joven común se enamoran en tiempo récord. Sin embargo, el destino vuelve a cruzarlos tiempo después, cuando ella ingresa a la empresa de él y finge ser madre de familia, desatando una cadena de enredos que mezclan sentimientos, apariencias y tensiones laborales.

Uno de los puntos fuertes de la miniserie es su elenco. Jang Ki-yong lidera la historia junto a Ahn Eun-jin y Kim Mu-jun, un trío que aporta química, intensidad emocional y momentos muy románticos, un clásico del k-drama.

Captura de pantalla 2025-11-28 094454 La miniserie tiene un puntaje de 8,3 en IMDb. Foto: Archivo Creada por Kim Jae-hyun, Kim Hyun-woo y Ha Yoon-a, Beso dinamita se presenta como una miniserie ideal para maratonear, con episodios atrapantes y giros que mantienen el interés hasta el final.