Netflix tiene nuevo éxito navideño: la película que lidera el ranking para diciembre

La temporada navideña ya se vive a pleno también en el streaming y Netflix volvió a apostar fuerte por las comedias temáticas. En los últimos días, una nueva película se convirtió en la más vista de la plataforma y escaló rápidamente al puesto uno del ranking, ideal para maratonear durante diciembre.

Se trata de Un robo muy navideño, una producción estrenada en 2025 que mezcla romance, humor y espíritu festivo con una historia liviana y perfecta para descontracturar en esta época.

Con una duración de una hora y treinta y seis minutos, la película cuenta la historia de dos desconocidos que se alían para robar unos grandes almacenes de Nueva York en plena campaña navideña. Lo que comienza como un plan calculado se complica cuando ambos terminan enamorándose de manera inesperada.

La ciudad decorada, las luces, la nieve y los clásicos escenarios neoyorquinos funcionan como telón de fondo para una trama que no busca sorprender, sino acompañar y entretener en clave navideña.

El reparto también es uno de los puntos fuertes de la película. Olivia Holt interpreta a Sophie, mientras que Connor Swindells se pone en la piel de Nick O’Connor. A ellos se suman Lucy Punch, Peter Serafinowicz, Poppy Drayton, Michael Salami, Mariah Louca y Chyna-Rose Frederick.

La química entre los protagonistas fue clave para que el film conectara con el público y se convirtiera en uno de los más elegidos del mes.

Otras películas navideñas para ver en Netflix

Además de este nuevo estreno, Netflix cuenta con un amplio catálogo de clásicos y favoritos de Navidad que vuelven a ser tendencia todos los años. Entre los más buscados se destacan:

Mi pobre angelito

El Grinch

Crónicas de Navidad

Navidad de golpe

Un príncipe de Navidad

Con propuestas nuevas y clásicos infaltables, Netflix vuelve a posicionarse como una de las plataformas favoritas para acompañar las noches de diciembre.