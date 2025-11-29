Netflix revive una serie de intriga que vuelve a ser furor este fin de semana

Netflix sumó a su catálogo una serie del 2017 que rápidamente se posicionó entre lo más visto por los usuarios.

Años después de su estreno original, Ausente volvió a meterse entre lo más visto y hoy es una de las grandes sorpresas del catálogo de Netflix. La serie, que se lanzó en 2017, escaló hasta el puesto número 2 del ranking, según datos de FlixPatrol, y volvió a captar la atención de los fans del suspenso.

Un regreso inesperado al ranking de Netflix Lo que llamó la atención es que no se trata de un estreno reciente. Sin embargo, el boca en boca y las recomendaciones en redes sociales impulsaron nuevamente a Ausente, que logra destacarse entre las novedades de la plataforma. Su ritmo ágil y su clima de tensión constante la convierten en una opción ideal para ver durante el fin de semana.

De qué trata Ausente La historia sigue a una agente del FBI que, tras haber sido dada por muerta, logra escapar de un asesino en serie. Al regresar, descubre que su familia ya siguió adelante con sus vidas, mientras un nuevo crimen marca su inesperado retorno. Intriga, giros constantes y un drama personal potente son las claves de esta producción.

La serie está protagonizada por Stana Katic, junto a Patrick Heusinger y Cara Theobold, un trío que sostiene la tensión episodio a episodio. En total cuenta con tres temporadas y está recomendada para mayores de 16 años, ideal para quienes buscan una historia intensa y sin relleno.

shutterstock_2553298831 La miniserie alcanzó el puesto número 2 del ranking de Netflix según FlixPatrol. Foto: Archivo Qué dicen las críticas El regreso no es casual. Ausente presenta buenos números entre la crítica y el público: alcanza un 75 por ciento de aprobación en Rotten Tomatoes y un 7,3 de calificación en IMDb, cifras que explican por qué volvió a posicionarse entre las más vistas.