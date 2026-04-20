Netflix: las series cortas basadas en historias reales para maratonear y escapar del frío

Netflix estrena nuevos capítulos de En casa de los Fury para maratonear y acercarse a la vida de un deportista que marcó la historia del boxeo. La serie es un documental de estilo reality show que sigue la vida del campeón mundial, Tyson Fury, tras anunciar su retiro del ring.

La trama enseña el desafío de Tyson para adaptarse a su nueva vida doméstica tras años de adrenalina y éxito en el boxeo profesional. En los capítulos se muestra junto a su esposa (Paris Fury), sus seis hijos, y su hermano Tommy Fury con su pareja Molly-Mae Hague.

La serie también profundiza en la salud mental del deportista destacado, mostrando su lado más sensible. Tyson lucha de manera abierta con el trastorno bipolar, el TDAH y la depresión, y expone cómo condicionan su comportamiento y sus relaciones.

Pero si ya acabaste En casa de los Fury, Netflix tiene otras producciones similares que exploran la vida privada de atletas o celebridades con familias excéntricas.

Una de las recomendaciones más cercanas es Beckham. Esta docuserie recuerda la carrera del futbolista y su vida familiar junto a Victoria Beckham. Los episodios ofrecen una mirada profunda a cómo manejan la fama, las crisis personales y su transformación tras retirarse de las canchas.

Victoria Beckham 1.jpg La serie de Netflix sobre Beckham fue un éxito rotundo en 2023. Archivo

Otra serie es McGregor Forever. Esta producción sigue al luchador de la UFC Conor McGregor en diferentes momentos de su carrera, mostrando su rol como peleador y padre de familia.