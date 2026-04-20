De ladrón de arte a jefe del terror: la escalofriante serie con Rodrigo de la Serna que llegará a Netflix

Para el segundo semestre del año, Netflix se prepara para sacudir la pantalla con el estreno de Gordon. Es una producción argentina que tiene como protagonista a Rodrigo de la Serna y promete ser furor en la plataforma de streaming.

La serie , protagonizada por Rodrigo de la Serna , promete ser uno de los thrillers políticos más oscuros y ambiciosos de la década al adentrarse en uno de los personajes más siniestros de la historia argentina, Aníbal Gordon.

La serie está dirigida por Pablo Trapero y Pablo Fendrik y basada en la rigurosa investigación del periodista Marcelo Larraquy, la trama de la serie sigue la metamorfosis de un hombre que navegó siempre en las sombras.

El espectador será testigo de la transformación de Gordon : desde sus inicios en la década del 50 como un delincuente común y sofisticado ladrón de arte, hasta su consolidación como jefe de inteligencia en la Triple A y figura clave del centro clandestino Automotores Orletti.

De alguna manera, la serie pone especial foco en cómo los hilos del hampa se entretejieron con la represión política, mostrando el rol fundamental de Gordon en la logística del terror de los años 70.

El desafío actoral de interpretar a Aníbal Gordon recae sobre Rodrigo de la Serna. El actor, reconocido internacionalmente por su versatilidad, lidera un elenco de gran nivel que incluye a Matías Recalt, Camila Peralta, Matías Mayer y Toto Rovito, entre otros.

La elección de De la Serna promete una interpretación visceral que capturará la ambigüedad y la frialdad de un hombre que operó con impunidad durante años bajo el amparo del Estado.

La serie tendrá un total de seis episodios y se espera su estreno para la segunda mitad del año.