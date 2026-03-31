Presenta:

Tendencias

|

Serie

Netflix: esta serie tiene pocos episodios, acción y es ideal para Semana Santa

Si te gusta Yellowstone, esta serie de Netflix te va a atrapar. Pocos episodios, mucha acción e ideal para Semana Santa.

Julián Martínez

Una serie encantadora.

Va directo al punto. Si buscas una serie corta, intensa y con historia, esta opción gana terreno en Netflix. Se trata de Bandoleros, una miniserie italiana ambientada en el siglo XIX que mezcla acción, drama y aventura. Con pocos episodios, se vuelve ideal para ver durante Semana Santa sin perder horas.

En Netflix: acción, historia y una protagonista que rompe todo

La serie se sitúa en el sur de Italia tras la unificación del país. En ese contexto, muchas regiones vivían pobreza y abandono. En ese escenario surgen los bandoleros, grupos fuera de la ley que luchaban por sobrevivir en un entorno hostil.

La historia sigue a Filomena De Marco, una mujer atrapada en un matrimonio violento. Su vida da un giro cuando decide escapar y unirse a una banda de forajidos. Desde ese momento, arranca una búsqueda del tesoro cargada de tensión y riesgo.

Aunque no transcurre en el Lejano Oeste, toma elementos del western clásico. Paisajes abiertos, enfrentamientos y códigos de honor marcan la historia. Esto la acerca a series como Yellowstone, pero con identidad propia.

Trailer

Embed - Trailer Netflix

Archivado en

Notas Relacionadas