Netflix: esta serie tiene pocos episodios, acción y es ideal para Semana Santa
Va directo al punto. Si buscas una serie corta, intensa y con historia, esta opción gana terreno en Netflix. Se trata de Bandoleros, una miniserie italiana ambientada en el siglo XIX que mezcla acción, drama y aventura. Con pocos episodios, se vuelve ideal para ver durante Semana Santa sin perder horas.
En Netflix: acción, historia y una protagonista que rompe todo
La serie se sitúa en el sur de Italia tras la unificación del país. En ese contexto, muchas regiones vivían pobreza y abandono. En ese escenario surgen los bandoleros, grupos fuera de la ley que luchaban por sobrevivir en un entorno hostil.
La historia sigue a Filomena De Marco, una mujer atrapada en un matrimonio violento. Su vida da un giro cuando decide escapar y unirse a una banda de forajidos. Desde ese momento, arranca una búsqueda del tesoro cargada de tensión y riesgo.
Aunque no transcurre en el Lejano Oeste, toma elementos del western clásico. Paisajes abiertos, enfrentamientos y códigos de honor marcan la historia. Esto la acerca a series como Yellowstone, pero con identidad propia.