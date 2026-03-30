Presenta:

Tendencias

|

Receta

Nadie se resiste a esta receta de torta húngara

Probá esta receta de torta húngara casera, dulce, húmeda y llena de capas con nuez y azúcar, ideal para una merienda especial.

Candela Spann

Probá esta receta de torta húngara y es una locura

Probá esta receta de torta húngara y es una locura

La Opinión Austral

Esta receta de torta húngara es un clásico de la pastelería con una textura única y un sabor inconfundible. Con capas de masa suave intercaladas con azúcar y nueces, se logra un efecto caramelizado irresistible. Es perfecta para acompañar el mate o el café, y sorprender con algo distinto.

Esta receta pasa de generación en generación
Esta receta es muy popular en Argentina.

Esta receta es muy popular en Argentina.

Rinde: 10 porciones

Ingredientes

Para la masa:

  • 500 gramos de harina.
  • 250 mililitros de leche.
  • 25 gramos de levadura fresca.
  • 100 gramos de azúcar.
  • 100 gramos de manteca.
  • 2 huevos.
  • 5 gramos de esencia de vainilla.
  • 10 gramos de sal.

Para el relleno:

  • 200 gramos de azúcar.
  • 200 gramos de nueces.
  • 5 gramos de canela.
  • 100 gramos de manteca derretida.

Paso a paso para crear una torta húngara deliciosa

1- Disolvé la levadura en la leche tibia con un poco de azúcar.

2- En un bowl, mezclá la harina, el resto del azúcar, la sal, los huevos y la vainilla.

3- Incorporá la mezcla de levadura y amasá.

4- Agregá la manteca y trabajá hasta lograr una masa suave.

5- Dejá levar hasta que duplique su volumen.

6- Estirá la masa y pincelá con manteca derretida.

7- Espolvoreá con azúcar, nueces y canela.

8- Enrollá y cortá en porciones.

9- Colocalas en un molde y dejá levar nuevamente.

10- Llevá a horno medio hasta que esté dorada.

Torta húngara receta dulce con todo el sabor
La receta combina masa leudada con relleno dulce.

La receta combina masa leudada con relleno dulce.

De la cocina a la mesa

Esta torta húngara es ideal para quienes buscan un dulce diferente y lleno de textura. Las capas con nueces y azúcar crean un efecto crocante y caramelizado que la hace irresistible. El secreto está en respetar los tiempos de levado para lograr una masa aireada. Además, podés sumar pasas o cambiar las nueces por otros frutos secos. Es perfecta para compartir en una merienda o para acompañar el mate. Sin dudas, una receta tradicional que combina simpleza y mucho sabor en cada porción. ¡Súper tentadora!.

Archivado en

Notas Relacionadas