Nadie se resiste a esta receta de torta húngara
Probá esta receta de torta húngara casera, dulce, húmeda y llena de capas con nuez y azúcar, ideal para una merienda especial.
Esta receta de torta húngara es un clásico de la pastelería con una textura única y un sabor inconfundible. Con capas de masa suave intercaladas con azúcar y nueces, se logra un efecto caramelizado irresistible. Es perfecta para acompañar el mate o el café, y sorprender con algo distinto.
Rinde: 10 porciones
Ingredientes
Para la masa:
- 500 gramos de harina.
- 250 mililitros de leche.
- 25 gramos de levadura fresca.
- 100 gramos de azúcar.
- 100 gramos de manteca.
- 2 huevos.
- 5 gramos de esencia de vainilla.
- 10 gramos de sal.
Para el relleno:
- 200 gramos de azúcar.
- 200 gramos de nueces.
- 5 gramos de canela.
- 100 gramos de manteca derretida.
Paso a paso para crear una torta húngara deliciosa
1- Disolvé la levadura en la leche tibia con un poco de azúcar.
2- En un bowl, mezclá la harina, el resto del azúcar, la sal, los huevos y la vainilla.
3- Incorporá la mezcla de levadura y amasá.
4- Agregá la manteca y trabajá hasta lograr una masa suave.
5- Dejá levar hasta que duplique su volumen.
6- Estirá la masa y pincelá con manteca derretida.
7- Espolvoreá con azúcar, nueces y canela.
8- Enrollá y cortá en porciones.
9- Colocalas en un molde y dejá levar nuevamente.
10- Llevá a horno medio hasta que esté dorada.
De la cocina a la mesa
Esta torta húngara es ideal para quienes buscan un dulce diferente y lleno de textura. Las capas con nueces y azúcar crean un efecto crocante y caramelizado que la hace irresistible. El secreto está en respetar los tiempos de levado para lograr una masa aireada. Además, podés sumar pasas o cambiar las nueces por otros frutos secos. Es perfecta para compartir en una merienda o para acompañar el mate. Sin dudas, una receta tradicional que combina simpleza y mucho sabor en cada porción. ¡Súper tentadora!.