Nadie se resiste a esta receta de torta húngara

Esta receta de torta húngara es un clásico de la pastelería con una textura única y un sabor inconfundible. Con capas de masa suave intercaladas con azúcar y nueces , se logra un efecto caramelizado irresistible. Es perfecta para acompañar el mate o el café , y sorprender con algo distinto.

Esta receta es muy popular en Argentina.

Esta receta pasa de generación en generación

1- Disolvé la levadura en la leche tibia con un poco de azúcar .

2- En un bowl, mezclá la harina, el resto del azúcar, la sal, los huevos y la vainilla.

3- Incorporá la mezcla de levadura y amasá.

4- Agregá la manteca y trabajá hasta lograr una masa suave.

5- Dejá levar hasta que duplique su volumen.

6- Estirá la masa y pincelá con manteca derretida.

7- Espolvoreá con azúcar, nueces y canela.

8- Enrollá y cortá en porciones.

9- Colocalas en un molde y dejá levar nuevamente.

10- Llevá a horno medio hasta que esté dorada.

Torta húngara receta dulce con todo el sabor La receta combina masa leudada con relleno dulce. Minuto Neuquén

De la cocina a la mesa

Esta torta húngara es ideal para quienes buscan un dulce diferente y lleno de textura. Las capas con nueces y azúcar crean un efecto crocante y caramelizado que la hace irresistible. El secreto está en respetar los tiempos de levado para lograr una masa aireada. Además, podés sumar pasas o cambiar las nueces por otros frutos secos. Es perfecta para compartir en una merienda o para acompañar el mate. Sin dudas, una receta tradicional que combina simpleza y mucho sabor en cada porción. ¡Súper tentadora!.