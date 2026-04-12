Mezclar cáscaras de papa con canela: para qué sirve y por qué recomiendan hacerlo

Una receta sencilla y económica que salva plantas de la sequedad y nutre y limpia el cabello intensamente.

Las recetas caseras han logrado popularidad porque aportan beneficios sin contaminar el medio ambiente ni gastar de más. A veces, lo que creemos basura puede tener una segunda vida por sus propiedades. En ese sentido, la cáscara de papa y la canela están ganando terreno en la jardinería y el cuidado del cabello.

En el jardín, la combinación actúa como un potente abono orgánico. Por un lado, la cáscara de la papa aporta potasio, fósforo y magnesio, minerales que potencian la floración y el crecimiento. Por el otro, la canela actúa como un fungicida natural que previene hongos y protege las raíces.

cáscara de papa y canela La receta casera que se usa para fortalecer el cabello y nutrir el jardín. Gemini Esta es una preparación con una gran cantidad de minerales, por lo que es recomendada para cactus, orquídeas y plantas que han dejado de florecer.

En cambio, la aplicación de esta “infusión” en el cabello estimula el crecimiento capilar gracias a la concentración de potasio y las vitaminas, que ayudan a fortalecer los folículos. Además, nutre la fibra capilar, dejando un aspecto más saludable y brillante mientras mantiene la limpieza por más tiempo.

Cómo hacer la recta casera Lava bien las cáscaras de 3 o 4 papas.

Hiérvelas en un litro de agua junto a una o dos varitas de canela durante unos 15 minutos.

Deja enfriar y cuela la mezcla.

Para el cabello: úsala como último enjuague después del lavado habitual.

Para las plantas: úsala para regar la tierra cada 15 o 20 días. cáscara de papa y canela 1 La cáscara de papa y la canela mantienen el cuero cabelludo limpio por más tiempo. Gemini Precauciones para tener en cuenta A pesar de ser una mezcla con múltiples beneficios, hay que tener ciertas precauciones.