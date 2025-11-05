Mascotas: qué significa que tu gato se acueste arriba de tu ropa

Los especialistas en mascotas explican por qué los gatos eligen dormir sobre la ropa de sus dueños y qué significa este comportamiento tan común en el hogar.

Las mascotas eligen la ropa de sus dueños porque conserva su aroma y les brinda seguridad. Foto: Shutterstock

Los gatos son mascotas muy diferentes entre sí, sin embargo, hay comportamientos que los unen a todos. Uno de los más comunes es verlos dormir sobre la ropa de sus dueños. Y aunque puede parecer un simple capricho, este hábito tiene un fuerte componente emocional.

Qué quiere expresar tu gato con este comportamiento Cuando un gato se acuesta sobre la ropa de su dueño, en realidad está buscando seguridad y comodidad. La ropa conserva el olor de quien la usa y ese aroma familiar funciona como un calmante natural para el animal. En otras palabras, el gato encuentra en ese lugar una sensación de refugio, pertenencia y tranquilidad.

shutterstock_2430521679 El olor de la ropa funciona como un calmante natural que ayuda a tus mascotas a relajarse. Foto: Shutterstock Además, como todos sabemos, los gatos son animales territoriales. Al frotarse o descansar sobre la ropa, están marcando con su olor aquello que consideran parte de ellos. De esta manera, refuerzan el lazo con sus humanos y al mismo tiempo delimitan su espacio dentro del hogar.

También existe un componente de vínculo afectivo. Al elegir la ropa de una persona específica, el gato demuestra confianza y apego. Este comportamiento suele ser más frecuente en gatos que pasan mucho tiempo solos o que tienen una relación muy estrecha con su dueño.