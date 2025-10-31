Mascotas: las señales para saber si tu gato es feliz en casa

Identificar la felicidad en un gato no es una tarea fácil, estas mascotas suelen ser maestras del disimulo. Mientras que un perro salta y mueve la cola sin filtro, la felicidad felina es más sutil, un lenguaje de señas que hay que aprender a descifrar.

La señal de la felicidad en gatos: cola en alto

Según expertos en comportamiento animal, hay algunas señales que nos indican cómo se siente un gato. La cola erguida, con una leve curva en la punta puede ser el principal signo de la felicidad felina. Además, pueden realizar esta acción cuando se sienten cómodos y alegres. Es una manera de ofrecer amistad y demostrar que esta a gusto con la situación. Puede acompañarse con frotarse contra un objeto o persona.